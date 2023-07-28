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50歲男喝「藥酒」後幻聽幻視　醫一看成分秒懂：曼陀羅中毒

▲▼男子喝藥酒竟曼陀羅中毒。（圖／CFP）

▲曼陀羅花。（圖／CFP）

記者林郁婷／綜合報導

浙江一名50多歲男子日前早上起床後喝了2口藥酒，不久後開始出現口乾舌燥，甚至幻聽幻視，雙眼看不清東西，立即送醫急救。醫生看到藥酒就猜到可能是「曼陀羅」中毒，之後也從中驗出相關毒性成分，幸好男子喝的量不大，經過治療後已經出院。

據《澎湃新聞》報導，男子平時有早上喝酒的習慣，日前起床後發現之前的酒喝完了，就從家中角落找到一罐藥酒，一次喝下約20毫升，沒多久他就開始心悸、口乾舌燥及看不清東西，詢問家人後得知，那是鄰居很久以前送來的外用藥酒，專門治療關節疼痛。

男子的情況越來越嚴重，家人將他送到浙江大學醫學院附屬第一醫院急診科，到院時他甚至變得語無倫次，一下笑一下哭，光著腳在急診室跑來跑去，嘴上不停說牆壁會飛，天花板上有小人等等。

急診科主任醫師陸遠強表示，一看到男子喝的藥酒，他就判斷應該是「曼陀羅」中毒，立即讓他進行洗胃，並檢驗藥酒成分，其中包含了「東莨菪鹼」含量9766 ng/ml與「阿托品」含量50434 ng/ml，另外在男子的血尿中也驗出這些成分，確定是典型的曼陀羅中毒。

浙大一院中藥房主任馬成堅也指出，曼陀羅兼具毒性與藥性，使用得當就能有好的療效，若使用不當，容易造成反效果，「民間有偏方用曼陀羅果實泡酒、乾花泡水等來活血止痛，還有人口服曼陀羅籽治脫肛，這些都不可取，個人不要使用曼陀羅，以免中毒」。

據了解，曼陀羅常出現於武俠片中，也是《水滸傳》中「蒙汗藥」的原材料，主要有毒成分為阿托品、東莨菪鹼等生物鹼，能導致神經性中毒，一般在食用後20至30分鐘內，就會出現症狀。

曼陀羅花呈喇叭狀，大部分為白色，在幾個世紀以來，都被視為中醫草藥，可以緩解哮喘症狀，以及作為手術或接骨中的止痛劑，不過同時也是一種強大的迷幻劑和譫妄劑。

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