大肌健身教練「一對一教學」！母女暈船秒刷3萬買課　結局大崩潰





▲浙江母女花7000元人民幣買私教課。（圖／翻攝自搜狐新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江寧波一名50多歲的王姓女子近日找到了當地的電視台，為自己解決一起糾紛。原來，王女與自己的女兒一起，在一家健身俱樂部購買了7000多元（約新台幣29559元）的一對一私教健身卡，但是王女現在想要退費了，而理由就是「陳教練辭職了」。

綜合陸媒報導，不久前，王女和女兒一同逛街時，無意間來到了寧波鄞州區龍湖天街附近的一家健身店「梵臣健身」。起初，兩人對健身並不怎麼感興趣，然而，卻因一名教練改變了主意。

王女描述，這名教練的形象「非常迷人」，母女二人決定進入健身房與教練深入交流。陳教練非常熱情地接待了她們，交談後，母女倆興奮地購買了一套價值7000元人民幣、共計20節私教課程。

王女承認，她們購買私教課的主要原因正是受到教練的吸引，因為母女倆都是顏控。在幾節課後，她們發現陳教練的教學水平也很出色，「他主要是形象好，說實話，我們母女就是主要看顏值，他教的也不錯。我們並不是以鍛煉身體為主，這是實話。」

▲母女被陳教練的顏值吸引。（圖／翻攝自搜狐新聞）

然而，令她們想不到的是，僅上了3節課，陳教練卻突然離職了。得知這一消息後，王女感到不滿，她表示，「辦私教課時我就說過，如果不是你來上課，我就不來，陳教練當時也斷然表示不會離職。」然而，現實卻是，她們上了3節課後，陳教練已經離開了。

對此，陳教練解釋說，「我原本打算去健身房的二店，但因為一些原因，想要轉行從事互聯網工作。」對於該母女的問題，陳教練也承諾，自己可以繼續過來教完母女二人剩餘的17節課。

不過王女仍然不滿意，她說，「即便是陳教練教完剩餘的課程，可是接下來他還是要離開，我們想要繼續學習的話，就沒辦法跟著陳教練了。」

健身房希望王女在其他教練中選擇，然而，王女不喜歡其他教練，堅持只能由陳教練親自授課。如果不是陳教練，她們就要求退款。

之後，經過多方協調，健身房負責人提出兩個解決方案，第一個方案是給她們3個月時間嘗試轉讓私教課程。第二個方案是退款，但需扣除20%的違約金，需要兩三個月時間才能完成退款。

在深思熟慮後，王女選擇了第二個方案。健身房負責人出具了承諾書，承諾在10月10日前退還4896元人民幣。