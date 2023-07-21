CO中毒英雄也難逃！　南消第五大隊創意影片安全宣導

▲為喚起民眾對於防範一氧化碳中毒的重視，台南市消防局第五大隊以改編電影英雄聯盟之創意影片宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為喚起民眾對於防範一氧化碳中毒的重視，台南市消防局第五大隊以創意影片宣導，故事大綱是改編電影英雄聯盟，因使用熱水器不當，而導致一氧化碳中毒，藉由具吸引人及淺顯易懂之影像創作作品，以推廣正確安裝燃氣熱水器及一氧化碳中毒防治的安全觀念。

黃偉哲市長表示，一氧化碳是一種無色、無味、無臭的氣體，當居家使用的瓦斯燃燒時，若不能提供充足的氧氣，容易因燃燒不完全而產生一氧化碳。居家一氧化碳來源多是因燃氣熱水器安裝不當且環境通風不良所致。消防局人員發揮創意影片宣導，提醒民眾多加注意安全，以打造安全大臺南，進而維護民眾生命財產安全，值得鼓勵。

消防局局長李明峯表示，人體吸入一氧化碳後，經常會有頭痛、噁心、暈眩、昏迷等症狀，甚至導致死亡，如果使用燃氣熱水器時，有上述症狀發生，要警覺可能是一氧化碳中毒，請立即停止使用燃氣設備，並打開通往室外的門窗通風，身體嚴重不適時，請先前往通風良好的室外環境，再打119電話求助；如發現一氧化碳中毒患者無呼吸心跳時，請保持冷靜，依照急救步驟實施心肺復甦術(CPR)，直到救護車到場急救。

五大隊長鄭誌峰表示，同仁發揮創意影片宣導，藉由趣味影片並利用網路宣導，避免傳統制式乏味的宣導，以吸引更多的年輕族群了解使用燃氣熱水器的重要性，避免一氧化碳中毒的風險，而在密閉空間使用碳火、瓦斯爐具煮食、團聚吃火鍋等，亦可能產生一氧化碳而導致中毒，需特別小心。

台南市消防局第五大隊藉此參與內政部消防署微電影競賽，並提供創意影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=CCMsKixB87o

請喜歡影片的民眾多加宣導，彼此提醒，並可至內政部消防署競賽網站(https://www.nfa-comicromovie.com.tw/voting/)，替影片投票(第19號)，即日起至8月13日，每人帳號每日皆可投一票，自參與投票者抽出 50名，贈送幸運好禮1份。