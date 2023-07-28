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一年交4萬學費「單科卻考8分」　家長怒：被學校當成冤大頭

▲▼學費一年4萬，孩子單科卻考8分，家長憤怒質問學校。（圖／翻攝自微博／頭條新聞、新浪熱點）

▲學費一年4萬，孩子單科卻考8分，家長憤怒質問學校。（圖／翻攝自微博／新浪熱點）

記者林郁婷／綜合報導

陝西延安一所實驗高中日前開家長會時，有家長反映，自家小孩原本成績很好，轉到這裡後單科卻只考了8分，甚至還有同學只拿5分，明明一年學費高達4萬元（人民幣，下同，約新台幣17萬5000元），成績為何這麼差，質疑學校當初宣傳誇大不實，收費與教學質量不匹配。

據《澎湃新聞》報導，一段家長會影片在網路上引發討論，事發在陝西延安培文實驗學校的棗園校區，其中一名家長站起來質問學校，孩子目前讀高二，這次考試有一科考8分，一問之下，發現還有人考5分，「這是什麼教育」，痛批學校根本是把家長們當成冤大頭。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博／帳號名稱）

▲學費一年4萬，孩子單科卻考8分，家長憤怒質問學校。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

其他家長也透漏，自己的小孩是住宿生，一年費用是4萬多，現在看到這種成績，讓他們難以理解，才有了這次家長會，有高一及高二學生的家長，因為許多人都覺得孩子期末考成績不理想，於是想和學校理論，「總分700多，我的孩子雖然只考300多分，仍舊在班上排名靠前，這很不正常。」

家長們認為學費與教學質量不匹配，一開始招生時，學校稱老師都來自北京，之後有很多資深教師陸續離開，學校仍繼續擴招，「一個年級，2021年才12個普通班，2022年就已經25個了，有的物理老師帶7到9個班」。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博／帳號名稱）

▲許多家長都對孩子的成績不滿。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

延安市寶塔區教體局指出，該學校屬於民辦學校，因此學費較高，「對於家長們反映的問題，教育部門也已介入調查和協調」。教體局副局長透露最新進展，該校高中部共1273名學生，共收取學費、住宿費及補課費約2382萬元（約新台幣一億元），這些收費不合規定，目前已全數退給家長。

據了解，這所學校原本叫「延安北大培文學校」，但因為被北京大學撇清關係，不得已只好改名為「延安培文實驗學校」。

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