台中某高中女師上課罵男學生「死娘砲」還狂扯耳朵　法院判決出爐

▲台中市某高中陳姓女教師在課堂上公然辱罵男學生，更出手傷人，遭判罰金3萬5000元。（示意圖／pixabay）

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區某高中陳姓女教師，不滿班上高一男學生態度，竟在其他學生面前辱罵他「死娘砲」，男學生回覆「我爽」，陳女一怒之下又猛扯他耳朵，造成輕微撕裂傷。法官認為，陳女對學生不採取正向輔導、管教，反而傷害學生身體，情緒控管不佳且違反教育目的，依成年人故意對少年犯公然侮辱罪等判處罰金3萬5000元。可上訴。

判決指出，陳女在去年10月間於教室內授課時，不滿男同學在課堂中的說話方式及態度，當著所有同學的面罵他「死娘砲」，足以貶損男同學的人格尊嚴及社會評價；男同學隨即回「我爽」，陳女認為不受尊重，又徒手拉扯他右耳，致使男同學右耳擦挫傷及表淺性撕裂傷。男同學不堪受辱，對陳女提告。

法官根據陳女於警詢時的自白、男同學的證詞，以及他出示的派出所受理證明單、童綜合醫院驗傷報告、照片等相關證據，認為陳女明知男學生係15歲少年，且雙方為師生關係，仍對其言語侮辱、傷害，又因犯意各別，行為互殊，應予分論併罰，遂依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

法官審酌，被告並無前科，足見素行尚佳，但她身為教師，應知教育基本法第8條第2項明文禁止教師在管教過程中，對學生施以體罰等行為，使學生身心受到任何侵害。

法官考量陳女案後坦承犯行，態度尚可，雖有誠意和解，但雙方賠償金額差距過大無共識，依成年人故意對少年犯公然侮辱罪，處罰金1萬元；另依成年人故意對少年傷害罪，處罰金3萬元，2罪合併應執行罰金3萬5000元，得易服勞役。可上訴。