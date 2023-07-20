說好考上公立高中「去迪士尼玩7天」　他委屈：為什麼食言？網戰翻

▲迪士尼。圖與本文無關。（資料照／記者蔡玟君攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些家長為了鼓勵孩子用功讀書，可能會口頭承諾達成後要給什麼獎勵。近日就有網友發文表示，當初家人答應他，只要考上公立高中就會讓他去迪士尼，怎料做到後，卻還是沒能去成，「為什麼要食言騙我？」貼文曝光後，引發網友討論。

該網友在臉書社團「匿名3公社」上發文表示，他今年15歲、準備升高一，當初家人答應他，只要考上公立的高中，這個暑假就要讓他出國7天、去迪士尼玩，可是「為什麼大人有時候人前說的話跟事後做的事都不一樣？」

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「我做到了啊！」原PO表示，他明明真的考上公立高中了，結果卻還是沒能去迪士尼，「為什麼要食言騙我？」家人還改口，說等他高中畢業後再帶他去玩。

▲原PO考上公立高中。（示意圖／取自Stocksnap）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「言而無信，他們應該要為此事道歉才對，相信孩子都會體諒，而不是改變說法當沒事」、「做不到的事，真的不能騙小孩」、「如果有突發狀況可以跟孩子說，而不是用欺騙手段，這樣不但不會讓孩子感受到父母的辛苦，反而教會孩子說到不必做到」。

不過也有網友認為孩子可以換位思考，「如果他們有餘，會實現他的諾言，如果他們連自己都無法善待，請給予他們一些時間」、「提出問題前，有先了解家裡的經濟狀況嗎」、「恭喜考上，但這畢竟是一大筆錢，可以問看看，為什麼無法實現諾言」、「為人子女的要體諒父母親，或許經濟條件不允許，還是有其他的原因，可以跟父母親溝通」。

還有網友則認為，「你本來就應該為了自己的前途而努力」、「我只能說，努力是為自己，而不是為獎勵」。