高中生吃小火鍋被請客！隔壁桌阿伯「一句話鼓勵」讓他考上台大

▲台北一名學生吃火鍋時被隔壁桌阿伯請客，後來又收到一句話鼓勵，最終成功考上台大。（示意圖／免費圖庫pexels）



網搜小組／柯振中報導

台灣是個擁有人情味的地方，大眾通常對學生也會比較包容。一名學生高中時曾到某間小火鍋用餐，因為穿著校服而被隔壁桌阿伯搭訕，沒想到被請了一頓火鍋，又聽到阿伯一句鼓勵的話，讓他順利考上了台大，也希望能夠找到當時的阿伯，這次改由他與同學來請客，報答當初的一飯之恩。

這名學生在Dcard表示，他高一時某次與補習班同學去小火鍋店用餐，當時身上穿著台北某高中的制服，沒想到找了座位點餐後，隔壁突然有阿伯上前搭訕，告知「我們以前也是成功高中的，要不要一起吃」。

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▲阿伯離場之前，曾向學生鼓勵，「我們都是台大的，你們也要考上啊」，結果學生真的考上了。（示意圖／ETtoday資料照）



學生聽完後，感覺並無不妥，於是挪動的座位，與阿伯們一起用餐，過程中也閒聊學校的近況。等到吃得差不多，阿伯起身結了帳，連學生的飯前也一起付掉，走之前還不忘鼓勵，「我們都是台大的，你們也要考上啊！」

時隔了數年，學生終於再度發文尋人，因為「我考上了，耶，謝謝阿北的火鍋」，希望能夠找到當初請他吃飯的阿伯，這次換成他們來請客，來報答當初的鼓勵。

網友們看完暖心的事件，感到十分驚奇，於是留言閒聊，「阿伯們可能一個是文昌，一個是孔子，一個是朱衣夫子」、「你是被文昌找去吃飯的吧」、「去吃建中附近的烤上台大也可以」、「祝福你們能再見到阿北，跟他們當面報喜感謝」、「等我要考研究所，就找原PO吃火鍋！」