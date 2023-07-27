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大陸 大陸焦點 特派現場

司機目睹1歲童墜樓「伸雙臂飛撲」　孩童父母送錦旗：對他只有感恩

記者林郁婷／綜合報導

陝西西安日前有名一歲多孩童墜樓，一名男子飛撲上前想用手接住。現場畫面顯示，孩童掉下來的過程中，穿黑色衣服的男子衝出人群，手高高舉起，下秒就被孩子砸到手臂，兩人雙雙跌在地上，也因為有了手臂的緩衝，孩童最後只有輕微腿部拉傷。

據《澎湃新聞》報導，當時孩童掛在2樓與3樓間的平台外，底下有不少民眾圍觀，看見孩子掉下來後，大家一窩蜂衝上前，而其中一名黑衣男子跑在最面，並伸出手想接住人，最後雖然沒接住，但成功讓孩童有了緩衝。

▲▼男子伸雙手飛撲救孩童。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲男子伸雙手飛撲救孩童。（圖／翻攝自澎湃新聞）

這名黑衣男子名叫王靜，是個公車司機，他表示，那時準備出門辦事，經過社區大門時看到有小孩在大樓邊緣，感覺要摔落，「我就撲了過去，因為時間很短，也來不及想太多，只是本能地伸出雙臂往前撲」，之後就有人帶著小孩去找父母。

王靜也透露，當下手臂沒有任何感覺，過了一段時間才感到有點痛，像是拉傷，「以後再碰到這種需要幫助的人，我還是會第一時間伸出援手，家人也都支持我這樣做」。

孩童父親出面表示，事發隔天他就和家人一起去感謝王司機，送了一面錦旗和其他謝禮，「孩子現在是一歲七個月大，有點輕微拉傷，骨頭沒事，對王大哥只有感恩，之後也會繼續聯絡、好好相處。」

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