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火鍋吃到飽「陌生阿北請客」丟下1句話　他考上台大了

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／ETtoday資料照）

▲阿北請吃火鍋加持，原PO真的順利考上台大。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

大學分科測驗於今明（12、13）日舉行，考生們有什麼加持法寶呢？一名男學霸笑稱，當年讀高一時，曾被一名自稱是學長的陌生阿北請吃火鍋，而對方買完單離去前，還加碼鼓勵原PO「我們都是台大的，你們也要考上啊！」如今原PO跟隨阿北的腳步，成了台大學弟，網友卻歪樓了！

一名男大生在Dcard以「因為一頓火鍋我考上台大了」為標題透露，回想讀高一時，某天與補習班同學去吃火鍋店，穿著高中制服的原PO才剛坐好，隔壁阿北就熱情喊話，「欸年輕人，我們以前也是成功高中的，要不要一起吃？」

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聞言，原PO與同學就欣然坐過去，同桌除了阿北還有別人，彼此開始閒聊校園近況，而阿伯們先吃完，就熱心幫原PO兩人買單，接著給予加持「我們都是台大的，你們也要考上啊！」

如今原PO忽然想起這段往事，不禁讓他直呼太酷了，「然後我考上了，耶，謝謝阿北的火鍋！」

該文引來近3000名網友笑虧，「我還以為阿伯是台大教授」、「啊不是，成功高中的考上台大跟喝水一樣輕鬆吧」、「阿北也太強」、「等我要考研究所就找原PO吃火鍋」、「當年高一參加台大開放的活動，跟路邊的學長問路，他還以為我是台大的新生，閒聊後學長說：記得要來當我學妹喔！感謝那位無名學長的加持， 我考上了」。

由於近日27位北科大學生到熱炒店「大道創意料理快炒」用餐，因不滿白飯沒了且沒吃飽，怒刷1星反擊，如今老闆宣布16日起暫停營業，不少網友歪樓反問，「這家火鍋店也是白飯吃到飽的嗎」、「重點是那間火鍋的白飯是吃到飽的嗎」、「有吃白飯嗎」。

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