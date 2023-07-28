賴清德合體大師兄林智勝　暖身笑喊：準備轟全壘打！

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨總統參選人、副總統賴清德先前推出「我們，棒球人」系列影片，首集與台灣棒球主審劉柏君合體大受好評，今（28日）中午播出第2集《如果我們不是天選之人》，邀請到台灣知名棒球好手「大師兄」林智勝擔任教練，親自指導賴清德投打。

影片中可見，經過一番練習，林智勝對賴清德的表現讚譽有加，他認為賴清德球點打得很好，稍微跑掉也能迅速自我修正。賴清德則害羞自曝，小時候棒球打不好，首場比賽就慘敗，還被老師點名「好好去唸書」。如今被全壘打王稱讚，賴清德藏不住笑容地說「尾椎會翹起來（台語，意指驕傲）」。

賴清德表示，林智勝身為台灣原住民族棒球運動發展協會理事長，長期投入心血在花東地區經營球隊、舉辦關懷盃棒球賽，感到十分欽佩。

談到台灣職棒選手猶如「天選之人」，林智勝指出，每年有7、8千人投入職棒，以今年選秀來說，卻只有43人能入選。因此他一直努力協助棒球人才培養多元技能，例如運動防護、運動傳播，讓大家以不同方式持續投入熱愛的棒球。

賴清德說，自己台南市長任內也成立市棒隊，積極輔導退役球員工作，同步投入資源打造亞太國際棒球訓練中心，盼穩定棒球人才的職涯發展，提升台灣棒球環境，做為棒球的忠實球迷，能為下一代的棒球環境付出，他感到很光榮。

賴清德競辦發言人郭雅慧也表示，身為資深棒球迷，賴清德一直都關注著棒球產業的發展，在推出第一集的「我們，棒球人」後，也收到許多網友的關心與認同，更有網友熱情表示：「當了21年棒球迷，身為喜歡棒球的人，一定支持也喜歡棒球的賴清德總統。」

▲民進黨2024總統參選人賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）