　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德合體大師兄林智勝　暖身笑喊：準備轟全壘打！

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨總統參選人、副總統賴清德先前推出「我們，棒球人」系列影片，首集與台灣棒球主審劉柏君合體大受好評，今（28日）中午播出第2集《如果我們不是天選之人》，邀請到台灣知名棒球好手「大師兄」林智勝擔任教練，親自指導賴清德投打。

影片中可見，經過一番練習，林智勝對賴清德的表現讚譽有加，他認為賴清德球點打得很好，稍微跑掉也能迅速自我修正。賴清德則害羞自曝，小時候棒球打不好，首場比賽就慘敗，還被老師點名「好好去唸書」。如今被全壘打王稱讚，賴清德藏不住笑容地說「尾椎會翹起來（台語，意指驕傲）」。

賴清德表示，林智勝身為台灣原住民族棒球運動發展協會理事長，長期投入心血在花東地區經營球隊、舉辦關懷盃棒球賽，感到十分欽佩。

談到台灣職棒選手猶如「天選之人」，林智勝指出，每年有7、8千人投入職棒，以今年選秀來說，卻只有43人能入選。因此他一直努力協助棒球人才培養多元技能，例如運動防護、運動傳播，讓大家以不同方式持續投入熱愛的棒球。

賴清德說，自己台南市長任內也成立市棒隊，積極輔導退役球員工作，同步投入資源打造亞太國際棒球訓練中心，盼穩定棒球人才的職涯發展，提升台灣棒球環境，做為棒球的忠實球迷，能為下一代的棒球環境付出，他感到很光榮。

賴清德競辦發言人郭雅慧也表示，身為資深棒球迷，賴清德一直都關注著棒球產業的發展，在推出第一集的「我們，棒球人」後，也收到許多網友的關心與認同，更有網友熱情表示：「當了21年棒球迷，身為喜歡棒球的人，一定支持也喜歡棒球的賴清德總統。」

▲▼民進黨2023第二十屆第二次全代會7/16舉行，黨內重量級黨公職代表全員出席力挺2024總統參選人賴清德，及民主大聯盟立委。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨2024總統參選人賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）

ET快訊
才要來台灣！AV女優「病重住院」：狀況有點不妙
「卡努」颱風接力強襲！　降雨最劇時間曝
颱風天遛狗！路上遇到的「全是同品種」
台中唐吉軻德帆布掛上去了　網敲碗急問：24小時營運？
快訊／5億高中生墜樓　重啟調查！
OL當街被狂砍險沒命　男友判7年半！爸爸嘆：司法對犯人都輕放
熱炒店停業後「北科大總召首發文」　網嗨：白飯呢
14:00才開門！夢時代「超誇張車陣」塞爆了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

考紀會嚴厲口頭警告　林金結：與侯友宜合照瓶裝水才是真正文宣

林金結同框郭台銘遭黨紀處分　徐巧芯「主動做一事」不擔心

藍議員喊「請中共照顧基隆」、嗆民眾「討打」　綠委：吃誠實豆沙包

藍黨團不滿監察院未糾正中選會　賴士葆：自我降格行政院「監察局」

最新民調侯止跌、柯下滑　她點關鍵：柯文哲被厭女、北流爭議衝擊

賴清德合體大師兄林智勝　暖身笑喊：準備轟全壘打！

柯文哲批批前瞻變「錢沾」！　鄭文燦：無同理心只想貶低其他縣市

金溥聰「看不起」羅智強　邱毅揭背後目的：讓愛將鍾沛君上位

呂美玲喊「請中共照顧基隆人」惹議　國民黨急切割：言行嚴重違紀

賴清德愛將蔣絜安「碩論抄襲情節重大」　被撤銷台大國發所學位

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

「杜蘇芮哪個部落的快回去」　原民無奈喊...網：南島雨族

杜蘇芮颳強風！板橋半小時2起路樹倒　婦人遭砸傷+2車受損

柯基去送洗身上「掛鐵籠」　拆門隊上線！笑翻美容師

春風唱陳奕迅《陀飛輪》「比玖壹壹好聽」　真把王大陸認成柯震東？！..宋芸樺傻眼

考紀會嚴厲口頭警告　林金結：與侯友宜合照瓶裝水才是真正文宣

林金結同框郭台銘遭黨紀處分　徐巧芯「主動做一事」不擔心

藍議員喊「請中共照顧基隆」、嗆民眾「討打」　綠委：吃誠實豆沙包

藍黨團不滿監察院未糾正中選會　賴士葆：自我降格行政院「監察局」

最新民調侯止跌、柯下滑　她點關鍵：柯文哲被厭女、北流爭議衝擊

賴清德合體大師兄林智勝　暖身笑喊：準備轟全壘打！

柯文哲批批前瞻變「錢沾」！　鄭文燦：無同理心只想貶低其他縣市

金溥聰「看不起」羅智強　邱毅揭背後目的：讓愛將鍾沛君上位

呂美玲喊「請中共照顧基隆人」惹議　國民黨急切割：言行嚴重違紀

賴清德愛將蔣絜安「碩論抄襲情節重大」　被撤銷台大國發所學位

一年交4萬學費「單科卻考8分」　家長怒：被學校當成冤大頭

老闆捨不得開冷氣！辦公室「1人1台電扇」　他陷兩難：工作輕鬆

太平山休園4天明8時起恢復開園　蹦蹦車首班車10:30行駛

鹿希派成品慘遭姚元浩打槍！　戲劇男神登《營業中》被嚇壞

直擊／高雄百貨開門營業！人潮排隊等用餐　櫃姐冒雨上班不開心

考紀會嚴厲口頭警告　林金結：與侯友宜合照瓶裝水才是真正文宣

仍有疑點待查...高中5億男案重啟調查　高大成：一定要發回啊！

杜蘇芮重創澎湖！「7港口22艘船」受損　外垵漁港10多艘集體沉船

騎車遇二級保育類麝香貓倒臥路中　頸部大片毛髮「凌亂＋濕濕的」

才要來台灣！日AV女優「病重住院」：狀況有點不妙

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

政治熱門新聞

年金改革引發公務員跳船潮？銓敘部回應了

快訊／《性別平等教育法》修法三讀通過　未成年禁止師生戀

快訊／認命早起吧！　基北北桃宣布：明天正常上班上課

快訊／同框郭台銘黨紀處分出爐！　林金結遭嚴厲口頭警告

賴清德愛將蔣絜安「碩論抄襲情節重大」　被撤銷台大國發所學位

呂美玲喊「請中共照顧基隆人」惹議　藍黨急切割

金鐘得主訪問到一半「摔本走人」

國軍「未偵獲共機、共艦擾台」　國防部：嚴密監控應處

柯文哲演唱會嘉賓被爆是館長！　她酸：乾脆找他當婦女後援會會長

快訊／蔡英文失聲取消行程？　總統府：身體不適

柯文哲嗆前瞻變「錢坑」　鄭文燦反擊：桃市少北市2300億元！

郭台銘三峽廣行宮參香！突有信徒衝上跪拜　密告關聖帝君旨意

日學者分析民調：金小刀奏效　柯文哲因失言、女性支持下滑停止腳步

幕後／綠操作仇恨、藍營造曖昧　柯文哲遭夾殺「民調跌聲量漲」

更多熱門

相關新聞

最新民調侯止跌、柯下滑　她點關鍵：柯文哲被厭女、北流爭議衝擊

最新民調侯止跌、柯下滑　她點關鍵：柯文哲被厭女、北流爭議衝擊

7月各大總統民調出爐，皆呈現賴清德平盤、柯文哲下滑、侯友宜回升趨勢。對此，民進黨立委林楚茵28日受訪時分析，個別事件影響都會對民調造成衝擊，柯文哲這陣子從厭女到北流經費爭議，確實都影響民眾對他適不適合當總統產生質疑，賴清德對於國家大政方向跟行政經驗上相對其他候選人穩定，也反映在民調部分。

賴清德愛將蔣絜安「碩論抄襲情節重大」　被撤銷台大國發所學位

賴清德愛將蔣絜安「碩論抄襲情節重大」　被撤銷台大國發所學位

日學者分析民調：金小刀奏效　柯文哲因失言、女性支持下滑停止腳步

日學者分析民調：金小刀奏效　柯文哲因失言、女性支持下滑停止腳步

快訊／不曾怨「國民黨看我嘸」　郭台銘已發律師函要求媒體更正

快訊／不曾怨「國民黨看我嘸」　郭台銘已發律師函要求媒體更正

柯文哲演唱會嘉賓被爆是館長！　她酸：乾脆找他當婦女後援會會長

柯文哲演唱會嘉賓被爆是館長！　她酸：乾脆找他當婦女後援會會長

關鍵字：

賴清德2024總統

讀者迴響

熱門新聞

快訊／高雄、台南、屏東、嘉義縣市今緊急停班課

「新女戰神」爆鳳梨疑吸毒拉K！

陳奕迅老婆急問「台灣手搖飲」推薦　留言刷爆1家

楊紫瓊結婚了！結束19年愛情長跑

「金馬影后」林嘉欣宣布離婚

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺

日氣象廳：新颱卡努「最靠近台灣時」轉強颱

梅花鹿被偷　颱風天被棄水灘中等死

賀瓏辯論「拿劉真、辛龍當舉例」

杜蘇芮罕見放2天「最長颱風假是它」　網哭：台人的痛

不斷更新／颱風假懶人包！連江縣宣布上班上課

一個人也很好！「單身率最高」星座Top 3

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

福原愛早江宏傑狠撕　日媒曝她最慘下場

福原愛律師驚訝江開記者會　原因曝光

更多

最夯影音

更多
江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度
鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面