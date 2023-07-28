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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲演唱會嘉賓被爆是館長！　她酸：乾脆找他當婦女後援會會長

▲▼柯文哲練舞。（圖／翻攝柯文哲Instagram）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／翻攝柯文哲Instagram）

記者杜冠霖／台北報導

網紅陳之漢（館長）昨（27日）直播透露，他將會出席7月29日的民眾黨總統參選人柯文哲演唱會擔任嘉賓。對此，民進黨台北市議員林延鳳今受訪時表示，716遊行之後館長公審舉著手舉牌的年輕女性，當時記者去問柯文哲的看法，柯說不清楚，他現在應該已經清楚來龍去脈，卻仍邀請館長當嘉賓，顯然不在乎婦女支持度，要不要乾脆邀請館長當婦女後援會總會長？

柯文哲近期陷入厭女、仇女爭議，幾份民調也顯示婦女支持度正在流失，而明日演唱會活動找館長擔任神秘嘉賓，但館長在716遊行後，因不滿到場舉柯文哲「歧視女性」手牌、全程不發一語抗議的女性參與者，館長開直播時，貼出照片公審，更痛斥職業學生、放狗屁，引起輿論撻伐。

北市議員林延鳳表示，716遊行之後，館長公審舉著手舉牌的年輕女性，當時記者有去問柯文哲的看法，柯說不清楚，事隔一個禮拜，他應該已經清楚來龍去脈，卻邀請館長當嘉賓，顯然對婦女支持度一點都不在乎。

林延鳳指出，柯文哲5日還要辦女性後援會成立大會，那要不要邀請館長當婦女後援會總會長？看看他所謂女性支持度會如何變化，不要把女性當成造勢工具，身為總統候選人卻有如此言行，大家都會予以撻伐，每一個婦女朋友都沒辦法接受這些言論。

北市議員顏若芳表示，找館長當嘉賓是不是代表柯認同館長肉搜、霸凌小女生？柯文哲到現在都沒有譴責，也沒有幫她講任何一句話，還找館長當嘉賓。

顏若芳指出，如果柯文哲有發現婦女票減少，請打從心底把仇女跟厭女言論改正，而不是讓發言人出來說這叫抹黑，因為柯文哲所有言論都是親口說的，不是成立姊妹後援會就會增加婦女票，大家看的是你的行為跟言論是否真心道歉。

顏若芳直言，民眾都有眼睛，不是成立後援會就能改變，大家會清楚看到是不是真的、還是只是為了造勢，柯文哲請多上點兩性平權的課。

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