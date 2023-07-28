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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

金溥聰「刀刃黨內」引爭議　郭正亮：為何還沒看到侯友宜文宣？

▲侯友宜出席萬安46號防空演習。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰近日因「刀刃黨內」引發熱議，前立委郭正亮27日表示，現在很多人都用道德角度、尊重黨紀角度呼籲小雞，但為何不先想侯友宜是否是一個正常的參選人？民眾黨參選人柯文哲、民進黨參選人賴清德他們每天都在搞選舉，這種情況下就要有更多活動，他並質疑「金溥聰7月2日就來了，為什麼還沒看到文宣？」

郭正亮昨日在節目《大新聞大爆卦》中表示，小雞是否要靠近母雞是小雞的判斷，接下來就會看到一大堆民進黨區域立委參選人主動掛與民進黨總統參選人賴清德的選舉看板，如果更忠心的就會連總統蔡英文也一起掛。反觀國民黨，之後會有多少人掛看板？到時候金溥聰是不是要一個個點名罵？

「如果一一點名開罵，最後就是參選人把侯友宜的競選看板掛巷子裡，自己的大看板掛街上交差。」郭正亮指出，民進黨2008年選舉時就是這樣，沒有人要掛前總統陳水扁的看板，但難道這樣就是不尊重總統嗎？他認為，這就是選舉的現實，因為這種東西用道德勸說或指責都沒有用，政治都是實力原則，是最現實的。

另對鴻海創辦人郭台銘昨日參加土城順聖宮關聖帝君聖誕千秋法會，國民黨立委參選人林金結在現場發送宣傳品註明「立委支持林金結、總統力挺郭台銘」，被視為倒戈郭陣營。郭正亮說，現場找到的物證是扇子，但林金結也可以反過來要求「請證明扇子是我印的，怎麼知道不是郭台銘或挺郭後援會印的？」

郭正亮坦言，若查到最後沒有證據就辦不了，而現在很多人都用道德角度、尊重黨紀角度來呼籲小雞，但為何不先想侯友宜是否是一個正常的參選人？該做的動作都做了嗎？現在還要上班，還要顧颱風，柯文哲、賴清德每天都在搞選舉，這種情況下就要有更多活動，不然怎麼有聲量？金溥聰7月2日就來了，為什麼還沒看到文宣？

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