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不改變挺郭台銘態度　陳玉珍：但我不會離開國民黨

▲國民黨立委陳玉珍。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委陳玉珍。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨全代會已通過提名新北市長侯友宜參選2024總統，然因鴻海創辦人郭台銘獨立參選傳言未止，藍營挺郭人士仍動作頻頻。被視為「挺郭」的國民黨立委陳玉珍今（27日）受訪時，對於郭台銘若表態參選，表示自己將不會改變支持的態度，但她也強調自己不會離開國民黨，只是不知道國民黨會不會開除她。

陳玉珍27日上網路節目《新聞！給問嗎？》接受媒體人康仁俊專訪。對於國民黨全代會後正式提名侯友宜，自己是否仍然支持郭台銘，陳玉珍表示，以大局來說，「希望政黨輪替的人」有六成到六成五，若是以當今形式分裂，就算不計算郭，以民眾黨2024總統參選人柯文哲與侯友宜兩組來分，在沒有整合的情況下，還是很難下架民進黨。但以「政黨輪替」為最高目標的情況，她則要呼籲，「在野陣營的人實在是應該找機會開始溝通」。

針對郭台銘現階段想法，陳玉珍說，「不知道」，但是郭一直在提政策，這倒是滿好的，這場選舉媒體及民眾的關注方向都是誰跟誰鬥、誰跟誰合，比較少國政論述，郭一直往政策方向論述，她認為其他候選人也該往這方向去做。

康仁俊詢問，如果郭台銘表態參選，是否會繼續支持？陳玉珍回應，不會改變支持態度，但也希望能夠促成在野人士討論整合議題，用以達成下架民進黨的最高目標，「不然講難聽一點，就是大家一起死」；陳玉珍也質疑，難道基層的意志不會想要推動整合嗎？如果真的走到郭台銘獨立參選這一步，對其他候選人很有傷害性，也會讓很多在野陣營的支持者感到失望。

康仁俊再問，是否會因為支持郭台銘而離開國民黨？陳玉珍表示，「我不會離開國民黨，但不知道國民黨會不會把我開除」；但陳玉珍還是建議黨中央，「是不是能找大家開會，討論各自想法並整合」。

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關鍵字：

陳玉珍國民黨侯友宜郭台銘2024總統大選

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