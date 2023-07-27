　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／林金結拿「挺郭扇子」恐違黨紀？　新北市黨部明要求當事人說明

▲▼國民黨立委參選人林金結合體鴻海創辦人郭台銘，現場發放「總統力挺郭台銘」文宣品。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨立委參選人林金結今合體鴻海創辦人郭台銘，現場發放「總統力挺郭台銘」文宣品。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者崔至雲／新北報導

鴻海創辦人郭台銘今（27）日參加土城順聖宮關聖帝君聖誕千秋法會時，國民黨立委參選人林金結全程陪同郭台銘外，還在現場發送宣傳品註明「立委支持林金結、總統力挺郭台銘」，此舉遭疑倒戈且有違反黨紀之虞，林金結雖出面說明，自己有向黨報備過，但國民黨新北市黨部傍晚則發出新聞稿表示，林金結是否違反國民黨黨相關規定，明天上午將召開考紀會議審議，並請當事人出席說明。

朱立倫針對黨籍參選林金結上午與郭台銘合體，並現場廣發「立委支持林金結、總統力挺郭台銘」文宣品，他表示，每一位黨員同志都要遵守行為規範，「除非有跟黨中央報備，而且過程中不能有任何違反行為規範的舉措」，否則就必須按照行為規範來處理，但也強調會先以規勸為主，如果規勸不聽，那就必須執行「黨的法紀」。

▲▼郭台銘參加土城順聖宮宮慶。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘今參加土城順聖宮宮慶，國民黨立委參選人林金結全程陪同。（圖／記者湯興漢攝）

對此，林金結下午也出面說明，強調自己有向黨報備過。不過新北市黨部傍晚發出新聞稿表示，「對於本黨立委提名人林金結同志，今（27）)上午於土城區順聖宮關聖帝君安座週年慶暨恭祝關聖帝君聖誕千秋法會時，發表言論並現場分送扇子，是否構成違反本黨「113年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨黨員行為規範」相關規定」。

市黨部指出，「新北市黨部考紀會將於112年7月28日上午11時30分，在4樓會議室針對本案召開考紀會議審議，並請當事人出席說明」。

ET快訊
宜蘭大地主過世...留170筆房地產　繼承人付不出1.4億遺
糾結颱風假！專家曝「明風險最高縣市」　今夜到明晨風雨最猛
離奇命案！男倒「無水水溝內」死亡
江宏傑日本美女律師是王牌！　專攻離婚經歷超猛
LIVE／明5縣市「達颱風假標準」　氣象局最新說明
快訊／汽車零件大廠董座驟逝！　公司聲明
快訊／真的掰了！　知名手遊確定停運

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不改變挺郭台銘態度　陳玉珍：但我不會離開國民黨

快訊／林金結拿「挺郭扇子」恐遭黨紀？　新北市黨部明要求當事人說明

台日執政黨2＋2會談東京登場　日願助台加入CPTPP、鞏固邦交

「藍白合」終於有進展？　朱立倫：立院議題將與民眾黨多合作

「金溥聰兒子不投侯友宜」　侯辦轟她：被認證散播假訊息還不改？

曝「藍白」選情最壞情況　黃暐瀚：沒人跌破18%或衝上30%

國民黨團下會期三長人事確定　「挺侯派」藍委復刻「鐵三角」

金溥聰不懂「執政大聯盟」　朱立倫「講半年了」：就是非綠大聯盟

金溥聰「刀刃黨內」惹議　朱立倫緩頰：金老師就這個性啦！

「持續內耗無法扭轉劣勢」　他喊話侯友宜：先衝高民調才是正辦

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

俊昊解扣子露八塊肌喊「妳要負責」　抱起潤娥親一親...變社死現場

抽K害死愛女？彫博發聲了　交給律師：誰翻車還不知道

高大成2年前斷言女嬰非虐死　曝恐長期吸毒煙霧：血管脆弱

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

前Spexial Teddy「遭砸破相縫針」　臧芮軒霸氣報警「急攔肇事辣妹」

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

不改變挺郭台銘態度　陳玉珍：但我不會離開國民黨

快訊／林金結拿「挺郭扇子」恐遭黨紀？　新北市黨部明要求當事人說明

台日執政黨2＋2會談東京登場　日願助台加入CPTPP、鞏固邦交

「藍白合」終於有進展？　朱立倫：立院議題將與民眾黨多合作

「金溥聰兒子不投侯友宜」　侯辦轟她：被認證散播假訊息還不改？

曝「藍白」選情最壞情況　黃暐瀚：沒人跌破18%或衝上30%

國民黨團下會期三長人事確定　「挺侯派」藍委復刻「鐵三角」

金溥聰不懂「執政大聯盟」　朱立倫「講半年了」：就是非綠大聯盟

金溥聰「刀刃黨內」惹議　朱立倫緩頰：金老師就這個性啦！

「持續內耗無法扭轉劣勢」　他喊話侯友宜：先衝高民調才是正辦

長者公費肺炎鏈球菌疫苗擬擴大　ACIP專家曝：改打2劑保護力更強

不改變挺郭台銘態度　陳玉珍：但我不會離開國民黨

杜蘇芮打亂海上交通！離島船班明天138航次取消

餅總肯定陳重羽蹲捕成長　等待林岱安回歸戰力加分

央行6月不升息關鍵曝光！　理事憂澆熄內需

萬安警報大響！　黑柴同步抬頭「仰天長嚎」：嗷嗚～你語法錯了

女胃痛一直沒好！一照「0.6公分石頭」卡住了　掉在1位置更嚴重

網紅「白癡公主」+女警示範防身術！宣導租屋安全、防跟蹤性騷

騙130萬不停手「再匯63萬可拿獲利」　失業男淪車手...這下慘了

颱風杜蘇芮攪局　U12少棒賽如期開打規劃備用球場

卡式爐爆炸鍋子竟沒打翻 　大家被嚇跑他淡定拿碗筷

政治熱門新聞

快訊／北北基桃宣布：明正常上班上課

中部7縣市27日「萬安46號演習」取消

「兩岸密使」驟逝！　前文建會主委傳奇一生落幕

鄭家純酸單身要買失能險　陳沂揪團購

藍議員主張遷基隆彈藥庫被當地人否決　怒嗆民眾「是你討打！」

館長挺丁特：民進黨讓台灣「沒言論自由」

快訊／早點睡！北北基桃明上班上課

賴清德國安幕僚沒有蔡人馬　內幕曝光

吃堅果遭出征　網力挺徐巧芯

張善政遭控禮遇為子送機　航警局回應了

快訊／杜蘇芮暴風圈觸陸！　新北市災害應變中心強化三級開設

柯曝日政要稱「台不可能加入CPTPP」 本人打臉

民進黨為何民調不墜？　媒體人：民眾又不是傻瓜

藍小雞酸蔡英文確診「是不想勘災」　不滿臉書被灌爆再回嗆

更多熱門

相關新聞

不改變挺郭台銘態度　陳玉珍：但我不會離開國民黨

不改變挺郭台銘態度　陳玉珍：但我不會離開國民黨

國民黨全代會已通過提名新北市長侯友宜參選2024總統，然因鴻海創辦人郭台銘獨立參選傳言未止，藍營挺郭人士仍動作頻頻。被視為「挺郭」的國民黨立委陳玉珍今（27日）受訪時，對於郭台銘若表態參選，表示自己將不會改變支持的態度，但她也強調自己不會離開國民黨，只是不知道國民黨會不會開除她。

「藍白合」立院先行？　朱立倫：議題上與民眾黨多合作

「藍白合」立院先行？　朱立倫：議題上與民眾黨多合作

「金溥聰兒子不投侯友宜」　侯辦轟她：被認證散播假訊息還不改？

「金溥聰兒子不投侯友宜」　侯辦轟她：被認證散播假訊息還不改？

曝「藍白」選情最壞情況　黃暐瀚：沒人跌破18%或衝上30%

曝「藍白」選情最壞情況　黃暐瀚：沒人跌破18%或衝上30%

國民黨團下會期三長人事確定　「挺侯派」藍委復刻「鐵三角」

國民黨團下會期三長人事確定　「挺侯派」藍委復刻「鐵三角」

關鍵字：

2024總統大選侯友宜國民黨總統郭台銘林金結

讀者迴響

熱門新聞

29歲正妹YouTuber家中輕生亡！死前PO千字文控訴

杜蘇芮走好慢！明5縣市達颱風假標準

男偶像粉絲面前坦承「我是個gay」！

快訊／江宏傑宣布告贏福原愛！　日本法院「判決結果出爐」

年收多少算小康？鄉民公認數字揭現實

本島陸警明早解除！雙颱共舞時間曝

杜蘇芮沒走颱風又+1？日氣象廳：恐直掃北台灣

杜蘇芮風雨越晚越強　中南部縣市長尷尬原因曝

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

即／江宏傑將開記者會　福原愛回應

杜蘇芮加速陸警再擴大！今風雨最強　11縣市豪大雨

鳳梨被爆有女友還射後不理！

福原愛凌晨突發聲！　意外洩官司開打中

江宏傑眼眶泛紅哭了！

快訊／江宏傑「一輩子見不到怎麼辦」台律師：好幾次看到他的眼淚

更多

最夯影音

更多
大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴
海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

俊昊解扣子露八塊肌喊「妳要負責」　抱起潤娥親一親...變社死現場

俊昊解扣子露八塊肌喊「妳要負責」　抱起潤娥親一親...變社死現場

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面