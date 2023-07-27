快訊／林金結拿「挺郭扇子」恐違黨紀？　新北市黨部明要求當事人說明

▲國民黨立委參選人林金結今合體鴻海創辦人郭台銘，現場發放「總統力挺郭台銘」文宣品。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者崔至雲／新北報導

鴻海創辦人郭台銘今（27）日參加土城順聖宮關聖帝君聖誕千秋法會時，國民黨立委參選人林金結全程陪同郭台銘外，還在現場發送宣傳品註明「立委支持林金結、總統力挺郭台銘」，此舉遭疑倒戈且有違反黨紀之虞，林金結雖出面說明，自己有向黨報備過，但國民黨新北市黨部傍晚則發出新聞稿表示，林金結是否違反國民黨黨相關規定，明天上午將召開考紀會議審議，並請當事人出席說明。

朱立倫針對黨籍參選林金結上午與郭台銘合體，並現場廣發「立委支持林金結、總統力挺郭台銘」文宣品，他表示，每一位黨員同志都要遵守行為規範，「除非有跟黨中央報備，而且過程中不能有任何違反行為規範的舉措」，否則就必須按照行為規範來處理，但也強調會先以規勸為主，如果規勸不聽，那就必須執行「黨的法紀」。





▲郭台銘今參加土城順聖宮宮慶，國民黨立委參選人林金結全程陪同。（圖／記者湯興漢攝）

對此，林金結下午也出面說明，強調自己有向黨報備過。不過新北市黨部傍晚發出新聞稿表示，「對於本黨立委提名人林金結同志，今（27）)上午於土城區順聖宮關聖帝君安座週年慶暨恭祝關聖帝君聖誕千秋法會時，發表言論並現場分送扇子，是否構成違反本黨「113年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨黨員行為規範」相關規定」。

市黨部指出，「新北市黨部考紀會將於112年7月28日上午11時30分，在4樓會議室針對本案召開考紀會議審議，並請當事人出席說明」。