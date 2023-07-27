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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「疑蔡」到「疑賴」！涉外人士揭國民黨3套路：老狗把戲走不到未來

▲民進黨總統參選人賴清德出席會計師後援會成立大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

副總統賴清德規劃在8月中旬以總統特使身分出訪巴拉圭，也預計會過境美國。有涉外人士便觀察到，此消息一出後，不少針對賴團隊國際與外交的質疑開始出現，先是中國駐美大使謝峰以「灰犀牛」說，還有國內部分媒體試圖帶動「美方不信任賴清德」、「賴清德沒有國安團隊」的風向；該人士說，這樣的攻擊套路與模式早在總統蔡英文參選時就發生過，當年同樣也有「疑蔡論」標題，質疑蔡不懂國安、沒有團隊，與最近的手法如出一轍。

該涉外人士指出，這些攻擊的模式，不外乎三大套路，首先是攻擊民進黨團隊「英文不好」。例如某媒體以及國民黨立委林為洲就質疑賴清德投書《華爾街日報》，其中一些用字、用語不夠精確，最後發現根本沒這回事，而其實林為洲的英文程度有沒有好過中學生恐怕都還是個問題。

同樣的套路，2016年總統蔡英文剛就任，接見美國商務部助理部長賈朵德（Marcus Jadotte），就被中國官媒《環球時報》攻擊英文不好，也被特定媒體、名嘴引用攻擊，但最後被發現當時用法沒有問題，在劍橋英文辭典裡就有該英文說法的例句，尷尬收場。

接著第二大套路，就是為放話者披上「學者、外交人員」外衣發言，但實際上，這些所謂的專家、學者、前外交官，根本就是國民黨要員。涉外人士說，例如近日所謂前外交人員黃奎博，認為美國智庫專家學者對賴兩岸政策的評論仍有疑慮，但真相是黃奎博是國民黨前副秘書長。近來被媒體包裝成「學者」、放話美國對賴清德有疑慮的黃介正，還是國民黨的「駐美代表」這麼大的黨官。

涉外人士指出，最後一步則是「挾洋抹黑」。例如，近期特定媒體引述所謂不具名美國智庫成員表示，華府「疑賴論」並非最近才突然出現，指稱有其脈絡可循。但早在2011年蔡英文第一次選總統，這類匿名美國某某官員、專家放話的套路就所在多有，「這種明顯偏向國民黨，甚至是中共的用詞，國民黨是當作大家都瞎了看不出來嗎？」

該人士分析，從2011年到現在，十幾年過去了，國民黨沒有變，共產黨也沒有變，但世界已經變了，當年行得通的老招，就像是九二共識現在成了票房毒藥。當年言必稱「一中市場」，現在早被全球供應鏈重組徹底打破，而當年被貼上「暴力小英」標籤的蔡英文還有民進黨，現在倒成為國際社會信任甚至爭取的對象。

該人士直言，只有國民黨還活在那一招半式當中找出路，然而這或許十多年前騙得了台灣人，但十多年後的現在，這老套路已經走不到未來。

▲▼前行政院長賴清德與總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

▲從「疑蔡」到「疑賴」，總統蔡英文與副總統賴清德都面臨有心人士相同的輿論操作打擊。（資料照／記者李毓康攝）

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