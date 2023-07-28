恐危害國安！天使輪沉沒600貨櫃海上漂...檢警約談航務人員

▲天使輪沉沒畫面曝，船員棄船...貨櫃漂流成水雷「一度封閉航道」。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者陳宏瑞／高雄報導

停泊於高雄港外海的帛琉籍貨櫃船天使輪，因不明原因船身傾斜沉沒，船長20日上午宣布棄船，船上19名船員於同日中午獲救，而船上的1349只空貨櫃，其中約600只空貨櫃漂流於高雄、屏東外海，不僅有漁船的漁網、設備受損，因為恐破壞商港設施、設備，或往來船隻，形成國安問題，最高檢察署指示高雄地檢署進行偵辦。據了解，雄檢和警方已針對相關人員進行「初步了解」，但不願透露細節。

▲天使輪「嚴重進水」沉沒畫面曝！船員緊急棄船逃。（圖／翻攝記者爆料網）

天使輪船上的貨櫃自船隻沉沒後，連日來巳漂流到屏東小琉球等海域，威脅航行船隻安全，加上船上燃油有洩漏的疑慮，加上颱風來襲和漢光演習等因素，外界擔心衍生國安問題。

最高檢察署蒐集相關資料進行分案及研議，該案是否涉及刑法第184條第1項、第3項、刑法第185條第1項公共危險罪；商港法第65條之2第1項；海洋污染防治法第40條第1項；船員法第76條等嫌疑，在24日發交高雄地方檢察署，請該署指派檢察官偵辦查明相關事實，並將調查結果陳報最高檢察署。

▲天使輪沉沒畫面曝，船員棄船...貨櫃漂流成水雷「一度封閉航道」。（圖／翻攝自記者爆料網）

據了解，目前天使輪19名船員因海事調查被限制出境，但海委會後續依照新版海污法，再針對船長、大副、輪機長3人限制出境，必須提供足額擔保後，才能取消離境限制。

雄檢是在26日時，指揮調查官及警方約談曾與天使輪接觸過的航務公司人員，並取得相關資料，據指出，目前的偵辦程序還不算是「搜索」，也還沒有將工作人員列為「被告」，檢方也對偵查行動三緘其口。