杜蘇芮襲台！怒海潛將待命除油　天使輪31擱淺貨櫃「乖乖沒亂漂」

▲被打撈上來的貨櫃堆積在南星碼頭 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

杜蘇芮颱風來襲，在高雄港外海擱淺沈沒的天使輪造成外海漂浮貨櫃，港務公司緊急打撈，不過還有不少散落在海上，還好經過無人機確認位置，目前都擱淺在男星灣內，位置沒有變化。另一方面，天使輪的船體所幸也沒有發生斷裂，或是油料逸出的情況。

26日上午10時，交通部與港務公司總經理等人會同航港局跟海洋局人員，前往鳳鼻頭沿岸視察擱淺狀況，配合空拍已逐一將漂流貨櫃予以標記，並於晚間8時召開之緊急應變會議，同時透過高雄市政府海洋局、海保署及航港局南部航務中心，共同確認擱淺貨櫃位置。並在今(27)日上午8時由港務公司與海事工程公司派員及空拍機再次赴現場勘查，確認擱淺於南星灣內靜穩海域31只貨櫃之位置無變化。

▲南星灣擱淺沿岸貨櫃現況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

綜整港務公司應變小組近日針對漂流貨櫃之處置，截至今(27)日上午9時，目前已掌握該輪所載運之1349只空櫃中，已拖運上岸貨櫃計有233只，擱淺於南星灣內靜穩海域貨櫃計有31只，擱淺於南星灣沿岸至鳳鼻頭消波塊上貨櫃計有21只，另於打撈拖帶過程中沉沒貨櫃計有87只，其餘隨船及自然沉沒貨櫃約有977只。



有關沉船浮油之處置方面，經今(27)日緊急會議決議，請港務公司與海保署依所擬定之油污緊急應變計畫，由海事工程公司潛水等作業人員及作業船隻於岸上待命，若發現海面上有油污及於海象條件許可下，立即出動清污，同時協同地方政府及各區漁會等單位建立聯繫窗口，以利及時啟動緊急應變作為。

▲南星灣擱淺沿岸貨櫃現況 。（圖／記者吳奕靖翻攝）