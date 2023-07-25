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杜蘇芮來襲！天使輪貨櫃沿岸載浮載沉　空拍記錄位置及數量

▲▼天使輪漂流貨櫃卡沿岸載浮載沉，遇「杜蘇芮」恐釀海上危機。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲天使輪漂流貨櫃卡沿岸載浮載沉，遇「杜蘇芮」恐釀海上危機。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

交通部長王國材今（25）日前往高雄視察天使輪沉沒應變處理情形，也派請交通部次長祁文中進駐高雄港應變中心，督導防颱與沉船處理進度。由於杜蘇芮颱風來勢洶洶，港務公司也把握颱風來襲前，以空拍機進行巡視並紀錄，針對經評估有危險性的貨櫃，加緊處理，以利颱風過後比對數量。

▲▼交通部長王國材視察天使輪漂流貨櫃打撈情況。（圖／交通部）

▲▼交通部長王國材視察天使輪漂流貨櫃打撈情況。（圖／交通部）

▲▼交通部長王國材視察天使輪漂流貨櫃打撈情況。（圖／交通部）

王國材上午10時10分就「漂流貨櫃」、「船體處理」及「航行安全」等方面，聽取高雄港務分公司總經理王錦榮簡報說明，11時20分前往南星計畫區實地督察貨櫃拖吊作業情形，他強調，今天晚上跟明天是重要關鍵，必須把所有貨櫃都先處理，確保擱淺貨櫃不會再被颱風吹到遠處。他也派請次長祁文中進駐高雄港應變中心，親自督導防颱與天使輪沉船處理作業進度。

▲▼天使輪漂流貨櫃卡沿岸載浮載沉，遇「杜蘇芮」恐釀海上危機。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲港務公司以空拍機巡視鳳鼻頭至港埔漁港岸際貨櫃現況，經評估有危險性之貨櫃，先行予以處理。（圖／記者賴文萱翻攝）

截至下午3時，港務公司已掌握貨櫃總數為1349只，其中隨船沉沒數量為776只，安置於高雄港內碼頭為142只，暫置於鹽埔漁港數量為20只，於高雄港區南星計畫區灣內及漁港協助上岸數量約為54只，打撈拖帶過程中沉沒數量為87只，擱淺於沿岸約為110只，另有160只自然沉沒。

因颱風即將來襲，港務公司表示，今日工作重點為南星計畫區灣內打撈作業，昨日海事工程公司已派3部大型吊車前往連夜趕工，今日應可吊除南星計畫區灣內貨櫃。

港務公司也把握颱風來襲前，以空拍機進行巡視，加速處理沿岸擱淺貨櫃，並以空拍機紀錄颱風前後的數量及所在區位，以利後續比對並進行適切處置，針對經評估有危險性的貨櫃，則加緊處理。

▲▼天使輪漂流貨櫃卡沿岸載浮載沉，遇「杜蘇芮」恐釀海上危機。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼港務公司以空拍機紀錄颱風前後貨櫃的數量及所在區位，以利後續比對並進行適切處置。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼天使輪漂流貨櫃卡沿岸載浮載沉，遇「杜蘇芮」恐釀海上危機。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於船體油污防治，港務公司表示，因船員於棄船前已關閉油閥，只右舷油櫃通氣孔及船艉人孔蓋，有輕微滲油情形，已派員於 23日及 24日上午封堵完成，今日也再次派員下水巡視船體，目前並無暫存油洩漏情形。至於該船油艙內殘油，將於颱風過後繼續進行抽除作業。

另外，上午8時45分經海巡署通報，以雷達掃描高雄港往南至枋寮外海3.5浬及青州外海3浬範圍，雷達上未發現油污及漂浮貨櫃。

海洋委員會協調的除污船「麥寮海洋號」也於昨日進駐高雄港，並於今日上午6時開始配合無人機執行油污巡視及清除作業，並持續警戒該輪周邊海域有無油污外漏情況，以利即時處理。

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