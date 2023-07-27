天使輪沉船處驚見「2公里油汙」南漂　海象惡劣除汙船無法出動

▲麥寮海洋號除油畫面。（資料照／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

帛琉籍貨櫃船「天使輪(Angel)」日前沉沒在高雄外海，根據海保署的衛星影像顯示，疑似有2公里油汙從沉船處往南延伸。不過，由於杜蘇芮颱風來襲，高雄海域海象天候惡劣無法出海撈除油汙，目前港務公司已請相關人員與作業船隻在岸上待命，若海象條件許可將立即出動。

交通部次長祁文中今持續坐鎮天使輪應變中心，針對擱淺漂流貨櫃及油污清除等工作，檢視緊急應變相關處置方案。經海保署今天早上所提供衛星影像顯示，疑似有約2公里油汙從沉船處往南延伸，但因目前高雄海域海象天候惡劣，船舶人員無法出海，尚無法立即撈除。

▲麥寮海洋號除油畫面。（資料照／記者賴文萱翻攝）

港務公司表示，將視天候海象許可立即派船撈除，並下水進行船舶漏油孔封堵作業。另經今日緊急會議決議，請港務公司與海保署依所擬定之油汙緊急應變計畫，由海事工程公司潛水等作業人員及作業船隻於岸上待命，若發現海面上有油污及於海象條件許可下，立即出動清汙，同時協同地方政府及各區漁會等單位建立聯繫窗口，以利及時啟動緊急應變作為。

另外，今日上午8時由港務公司與海事工程公司派員及空拍機再次赴現場勘查，確認擱淺於南星灣內靜穩海域31只貨櫃位置無變化。

綜整港務公司應變小組近日針對漂流貨櫃的處置，截至今日上午9時，目前已掌握該輪所載運之1349只空櫃中，已拖運上岸貨櫃計有233只，擱淺於南星灣內靜穩海域貨櫃計有31只，擱淺於南星灣沿岸至鳳鼻頭消波塊上貨櫃計有21只，另於打撈拖帶過程中沉沒貨櫃計有87只，其餘隨船及自然沉沒貨櫃約有977只。