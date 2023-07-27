台東富岡漁港湧大浪！2漁船沉沒港區　船長心痛喊：昨天才檢查過

記者楊漢聲、陳韻如／台東報導

杜蘇芮颱風襲台！據中央氣象局表示，颱風暴風圈已籠罩台灣南部、東南部陸地，各地風雨持續增強。不僅如此，各地災情也紛紛傳出，稍早台東富岡漁港兩艘停靠在港內的漁船沉沒，海巡人員發現後緊急通報船長，船長見狀後臉上滿是無奈，「我昨天才來檢查過」，不解為何船會沉沒。

▲台東富岡漁港漁船沉沒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

中央氣象局持續發布陸上、海上颱風警報，其中陸上警報範圍新增苗栗，包括苗栗、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、臺東、澎湖、金門等全數都在警戒範圍中，海警範圍則包括臺灣附近各海面、巴士海峽及東沙島海面。

根據最新資料顯示，第5號颱風杜蘇芮中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北西移動，其暴風圈已籠罩臺灣南部、東南部陸地，對苗栗以南地區、南投、花蓮、臺東、恆春半島、澎湖、金門構成威脅，各地風雨持續增強。

目前各地也紛紛傳出災情，而台東富岡漁港今晨仍是湧大浪，港內停滿了躲避颱風的漁船，不過海巡人員去巡視時，卻發現有兩艘漁船沉沒，連忙通報船長。船長獲報後趕往現場，看見自家漁船泡在水中臉上滿是無奈，直喊，「昨天才來檢查過」，不解為何船會沉沒。