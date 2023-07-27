「天使輪」擱淺海域貨櫃勘查曝！31只位置無變化　逾千只沉沒

▲天使輪擱淺貨櫃經勘查位置沒有變動。（圖／台灣港務公司）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風暴風圈襲台，帛琉籍「天使輪」沈船漂流1349只貨櫃，已有233只拖運上岸，逾千只貨櫃已沉沒，另有52只擱淺，其中31只貨櫃擱淺在南星灣海域，經今上午空拍勘查，確認貨櫃位置無變化並無飄回大海。

颱風來勢洶洶，為監控「天使輪」漂流擱淺貨櫃，避免影響航安，交通部次長祁文中今(27)日前往應變中心，與港務公司針對擱淺漂流貨櫃及油污清除等工作，檢視緊急應變相關處置方案。

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台灣港務公司表示，今(27)日上午8時由港務公司與海事工程公司派員及空拍機再次赴現場勘查，確認擱淺於南星灣內靜穩海域31只貨櫃位置無變化。

▲天使輪擱淺貨櫃經勘查位置沒有變動。（圖／台灣港務公司）

港務公司強調，近日針對漂流貨櫃處置，截至今上午9時，已掌握該輪所載運之1349只空櫃中，拖運上岸貨櫃有233只，擱淺於南星灣內靜穩海域貨櫃計有31只，擱淺於南星灣沿岸至鳳鼻頭消波塊上貨櫃21只，另於打撈拖帶過程中沉沒貨櫃計87只，其餘隨船及自然沉沒貨櫃約有977只。



至於沉船浮油之處置方面，台灣港務公司表示，已與海保署依所擬定之油污緊急應變計畫，由海事工程公司潛水等作業人員及作業船隻於岸上待命，若發現海面上有油污及於海象條件許可下，立即出動清污，同時協同地方政府及各區漁會等單位建立聯繫窗口，及時啟動緊急應變作為。