18歲生日爸爸沒帶她去弄頭髮　女怒潑強鹼清潔劑害64歲父灼傷慘死

▲女子用強鹼清潔劑殺父。（圖／翻攝自Michigan State Police）

記者李振慧／綜合報導

美國密西根州18歲女子梅根(Megan Imirowicz)因為生氣64歲父親康拉德(Konrad)沒帶她去弄頭髮，竟然趁對方喝醉熟睡時，朝身上潑灑強鹼清潔劑，導致嚴重化學灼傷，後來不治身亡，讓原本被控家暴罪的她改為謀殺罪受審。

現年19歲的梅根，2021年10月因為父親喝醉酒，沒有帶她去髮廊弄頭髮，害她無法美美地出席18歲生日派對，一氣之下趁對方熟睡時使用強鹼清潔劑攻擊。

全身嚴重化學灼傷的康拉德後來在醫院接受5個月治療，就醫期間由於反覆出現感染，進行雙腿截肢、氣切手術、皮膚移植和洗腎，最後仍於2022年3月被宣告不治身亡。

梅根被捕時原本不承認她有攻擊父親，後來又辯稱她只有用麵包砸父親，沒有用強鹼，最後眼看無法圓謊才終於坦承罪行。

梅根在接受審判期間，一直被關押在奧克蘭郡監獄中長達500多天，25日出席聽證會時，強調自己不像檢方形容的那樣，她不是個怪物，自從知道犯下大錯後一直很懊悔，最後獲得法院判處1年刑期，5年緩刑，除了支付法庭費用與罰款外，緩刑期間需要接受心理健康評估、酒精藥物檢測，每晚限制在9點以前回家，並且配戴電子腳鐐。