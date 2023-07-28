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杜蘇芮罕見放2天！「最長颱風假是它」　網哭：台人的痛...太慘

▲▼杜蘇芮颱風7/28上午8時半路徑。（圖／氣象局）

▲杜蘇芮颱風中心從金門東邊通過，只差20公里就登陸，險破4年「颱風未登陸」魔咒。（圖／氣象局）

網搜小組／劉維榛報導

杜蘇芮正在遠離，預計今（28日）下午至傍晚解除颱風警報，而這次部分中南部、外島民眾罕見放了2天颱風假。事實上，台灣最長颱風假是2009年的莫拉克颱風，從8月7日放到9日，碰巧遇到父親節，過去就有網友感嘆，「莫拉克，我小阿姨一家五口都被活埋了」、「莫拉克，滅村超可怕」。

受到杜蘇芮颱風影響，《ETtoday新聞雲》整理颱風假懶人包，包括台南、雲林（麥寮鄉、台西鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉與北港鄉）、嘉義、高雄、屏東、台東（海端鄉利稻村、霧鹿村、海端村新武部落、延平鄉紅葉國小及延平鄉紅葉國小）、澎湖、金門停止上班上課。

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事實上，上次放颱風假是2021年9月12日中颱「璨樹」，台北、新北、基隆、桃園復興區、新竹縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及高雄市部分區域停止上班上課1天。

▲金門災情。（圖／記者林明揚翻攝，下同）

這次杜蘇芮來襲，部分南部、東部與外島民眾則罕見連放2天颱風假。而YouTube頻道「Something Common」分享颱風小知識「台灣史上最長颱風假放了幾天？」答案是2009年的莫拉克颱風，共有3天颱風假。

「Something Common」說道，儘管當年它強度標測為中颱，但侵襲台灣長達64小時，中南部因雨量爆表，引發水患、土石流造成滅村，又稱為「八八風災」，因此當年颱風假從8月7日放到8月9日。

回顧莫拉克颱風，它造成台灣半世紀以來最嚴重的水患，許多地方2天的降雨量相當於1整年份的量，造成農業損失超過195億元（僅次於賀伯颱風），受災面積相當於半個台灣的大小，造成711人死亡、失蹤，33人輕重傷，受災民眾達916萬人，全台損失將約新台幣2000億元。

莫拉克也引發恐怖山崩，其中又以高雄縣甲仙鄉（小林村），474人不幸遭活埋，滅村慘劇也成了國人心中的痛。那瑪夏鄉、六龜鄉（新開部落）、屏東縣林邊鄉、佳冬鄉、台東縣卑南鄉（知本溫泉區）、太麻里鄉等地也災情嚴重。

鄉民心疼回憶，「莫拉克，我小阿姨一家五口都被活埋了」、「莫拉克，滅村超可怕」、「莫拉克的小林村，到現在還忘不掉當初看到新聞的衝擊」、「莫拉克，我朋友還是裡面去清理的兵...弄到後面好幾個精神崩潰的，真的很慘」、「高中的時候看到新聞畫面真的有想哭的感覺」、「莫拉克真的太慘」。

▼當年莫拉克放3天颱風假。（示意圖／ETtoday資料照）

▲▼雨炸南台灣，高雄淹水災情。（圖／記者宋德威攝）

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杜蘇芮罕見放2天假！　最長颱風假是它：台灣人的痛

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