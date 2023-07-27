不斷更新／颱風假懶人包！中彰投苗台南「明正常上班上課」

記者鄒鎮宇／台北報導

杜蘇芮颱風移動緩慢，但對苗栗以南地區、外島仍構成威脅，各地風雨持續增強。氣象局預計明（28日）下午解除海、陸警，航班仍受影響，國內線將取消173架次，國際線也有異動。《ETtoday新聞雲》隨時為您關注、即時更新各縣市的停班停課狀況。

北部地區



基隆市｜明（28）日尚未通知。

台北市｜明（28）日尚未通知。

新北市｜明（28）日尚未通知。

桃園市｜明（28）日尚未通知。

新竹市｜明（28）日尚未通知。

新竹縣｜明（28）日尚未通知。



中部地區



[廣告]請繼續往下閱讀...

苗栗縣｜明（28）日正常上班、正常上課。

台中市｜明（28）日正常上班、正常上課。

彰化縣｜明（28）日正常上班、正常上課。

南投縣｜明（28）日正常上班、正常上課。



南部地區



雲林縣｜明（28）日尚未通知。

嘉義市｜明（28）日尚未通知。

嘉義縣｜明（28）日尚未通知。

台南市｜明（28）日正常上班、正常上課。

高雄市｜明（28）日茂林區停止上班、停止上課。

屏東縣｜明（28）日尚未通知。

宜蘭縣｜明（28）日尚未通知。



東部地區



花蓮縣｜明（28）日尚未通知。

台東縣｜明（28）日尚未通知。

外島地區



澎湖縣｜明（28）日停止上班、停止上課。

連江縣｜明（28）日尚未通知。

金門縣｜明（28）日停止上班、停止上課。

▼杜蘇芮颱風。（圖／氣象局）

