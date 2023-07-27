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不斷更新／颱風假懶人包！中彰投苗台南「明正常上班上課」

記者鄒鎮宇／台北報導

杜蘇芮颱風移動緩慢，但對苗栗以南地區、外島仍構成威脅，各地風雨持續增強。氣象局預計明（28日）下午解除海、陸警，航班仍受影響，國內線將取消173架次，國際線也有異動。《ETtoday新聞雲》隨時為您關注、即時更新各縣市的停班停課狀況。

北部地區

基隆市｜明（28）日尚未通知。
台北市｜明（28）日尚未通知。
新北市｜明（28）日尚未通知。
桃園市｜明（28）日尚未通知。
新竹市｜明（28）日尚未通知。
新竹縣｜明（28）日尚未通知。

中部地區

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苗栗縣｜明（28）日正常上班、正常上課。
台中市｜明（28）日正常上班、正常上課。
彰化縣｜明（28）日正常上班、正常上課。
南投縣｜明（28）日正常上班、正常上課。

南部地區

雲林縣｜明（28）日尚未通知。
嘉義市｜明（28）日尚未通知。
嘉義縣｜明（28）日尚未通知。
台南市｜明（28）日正常上班、正常上課。
高雄市｜明（28）日茂林區停止上班、停止上課
屏東縣｜明（28）日尚未通知。
宜蘭縣｜明（28）日尚未通知。

東部地區

花蓮縣｜明（28）日尚未通知。
台東縣｜明（28）日尚未通知。

外島地區

澎湖縣｜明（28）日停止上班、停止上課
連江縣｜明（28）日尚未通知。
金門縣｜明（28）日停止上班、停止上課

▼杜蘇芮颱風。（圖／氣象局）

▲▼杜蘇芮颱風。（圖／氣象局）

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