高雄4.3萬戶大停電民怨開炸　勾起康裕成悲傷回憶：不忍催促

▲杜蘇芮狂風暴雨橫掃！高雄多處大停電，台電派員緊急搶修中。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖／高雄報導

杜蘇芮颱風來襲，一整個晚上造成高雄地區4萬多戶停電，台電人員不眠不休的緊急搶修復電，不過這也勾起了高雄市議會議長康裕成的不同感受，因為身為台電子弟的她，這個颱風夜勾起了她的悲傷記憶。

杜蘇芮颱風侵襲高雄地區，陸續造成停電災情，高雄區累計高達4萬3千餘戶停電，台電表示：「緊急動員本處同仁124人、承攬商60人、工程車41輛、吊臂車25輛、昇空車25輛、發電機21台及抽水機38台，持續全力、不眠不休進行電力修復，截至今(28）日9時止已有 1萬6千餘戶恢復供電，尚有約2萬7千餘戶停電中，主要停電區域集中在岡山、楠梓、梓官、彌陀等地區，本處仍繼續動員，儘速恢復電力」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過停電造成民眾不便，民怨上升！台電表示「本次颱風橫掃高雄地區，風勢一度達十級強風，造成許多條高壓輸電線跳脫，強勁的風勢更造成許多路樹倒塌以及招牌掉落壓損電線，並有多處的電桿被強風吹倒，必須重建電桿及拉線，以致影響搶修復電進度，呼籲用戶請多點耐心與包容，待搶修人員儘速完成修復」。

▲杜蘇芮狂風暴雨橫掃！高雄多處大停電，電桿被吹倒，台電派員緊急搶修中。（圖／記者陳宏瑞攝）

看到這個狀況，讓高雄市議長康裕成非常揪心，因為她自己是台電子弟，所以她在臉書寫下一段悲傷記憶：「颱風來，電桿倒了，民眾急催復電，我的心都好糾結，小時候爸爸率台電外線團隊 沒日沒夜的搶修的記憶再次湧起⋯⋯」。原來康裕成的父親是台電工程師，在年輕時負責外線工作，每次颱風來，小小年紀的康裕成在家摺紙船玩水，不過父親在颱風肆虐的情況下卻都忙得天翻地覆，直到復電後他才會出現。

康裕成回憶父親回家之後就會說：「回家時就跟媽媽說哪個屬下感電？哪個屬下摔下？⋯那些大哥哥平日會來我家吃媽媽的拿手菜，我幾乎都認識⋯，於是颱風來 電線桿倒了 台電人員忙著復電⋯對我來說都是悲傷的記憶，所以我要講的是，當民代後我都捨不得催促復電，因為他們的辛苦我從小看到大」。

議長的貼文一po出，民眾留言：「感恩台電人員，颱風天最默默付出的無名英雄。我不要趕著復電，只要所有台電人員平安就好」、也有人表示「安全第一、第一安全」，而康裕成也表示希望各位民眾能夠「多多體諒」，共體天災的不便時刻。