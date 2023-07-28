嘉義縣市臨時宣布停班課挨轟　2首長說明原因：風勢變強！

▲▼ 嘉義縣市臨時停班課。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

南部地區28日上午風大雨強，嘉義等縣市原本今(28日)正常上班上課，未料上午縣市政府6時突然緊急宣布停班停課，引發部分已經出門民眾不滿，稍早縣市首長黃敏惠及翁章梁對於臨時更改停班課決定做出說明，強調28日上午颱風路徑緩慢，以及風勢加大已達氣象局標準，因此才緊急在28日上午布停止上班上課。

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▲嘉義市長黃敏惠說明臨時停班課原因 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市長黃敏惠表示，依據中央氣象局颱風雨量風力預測，基於與嘉義縣為共同生活圈，且受地形、雨量等影響恐將影響通行及上班上課安全，為維護市民之安全及準備各項防災應變作為 ，嘉義市宣布今(7/28)日停止上班、停止上課，籲請民眾多加留意最新颱風訊息，注意自身安全，確實做好防汛應變措施。

嘉市府稍早也宣布，今(28)日維持【正常清運垃圾】，敬請市民朋友多多配合、並持續嚴加戒備強風豪雨，注意颱風期間的安全。颱風期間影響，室外懸掛物、招牌、圍籬及鷹架等應加強固牢，陽臺之盆景等應妥善放置，排水溝渠應加強清理。嘉義市有局部大雨或豪雨發生的機率，呼籲市民朋友不要掉以輕心，仍需強加防颱，確保自身安全。

嘉義縣長翁章梁表示，評估風勢雨勢增強，尤其風勢增大許多，為顧及縣民安全決定停止上班課，也提醒農漁業隨風勢及雨勢增加，非不必要不要出門。

▲ 嘉義縣長翁章梁說明臨時停班課原因 。（圖／記者翁伊森翻攝）