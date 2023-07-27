小時候討厭！長大後一嚐「2食材」翻盤了　他驚呆：好吃

▲童年超討厭的食物，長大後可能變得愛吃。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

童年時期不敢吃的食物，隨著年齡漸長，有些人不僅慢慢能接受，甚至變得愛吃。對此，就有一名網友好奇，「有什麼食物是你小時候討厭，長大後吃了卻覺得不錯，因而一直吃的嗎？」以他自己來說，是「青椒」跟「苦瓜」大翻盤，貼文曝光引發眾人熱議。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「有什麼食物是小時候討厭長大卻蠻喜歡的？」文中直呼，「人在小時候通常都比較不懂事，看到一些食物就先入為主拒絕、挑食」，好奇其他人有沒有對哪樣食物改觀？「自己以前不知為何討厭青椒跟苦瓜，現在長大卻覺得還不錯，好吃～」

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貼文曝光後，就有人分享，「小時候很討厭菜脯，現在喜歡，洗過再乾炒會更香」、「以前很怕吃蚵仔，因為咬下去一團軟爛，咬一半看斷面結構，覺得很不堪入目」、「生魚片和芥末…小時候吃一口就吐了」、「韭菜水餃，不過可能是小時候吃的真的難吃」、「皮蛋」、「美式咖啡」、「小時候的鳳梨，超級割舌頭」、「絕對是……烏魚子。」

其中，「苦瓜」、「茄子」不只一次被點到，「小時候超恨苦瓜，現在常喝苦瓜排骨」、「茄子，當初因為顏色連吃都不想吃」、「青椒、茄子、生魚片，小時不愛長大愛」、「小時候超討厭茄子，現在覺得涼拌茄子還蠻好吃的欸！」也有人表示，「沒有，頂多從不吃變成會吃而已」、「苦瓜我直到現在還是接受不了：（」、「長大吃的東西，調理手法跟小時不同」、「沒有，年紀越大，討厭吃的東西也越多。」