純茶類有水準！「17年老牌」沒聲勢他不解　一群有感推現泡

▲手搖飲競爭超激烈。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

手搖飲競爭超激烈，不管是經典老品牌、迅速竄紅的新秀，如不推陳出新，或有難以取代的招牌飲品，恐怕漸漸被淘汰。就有網友提到一家手搖飲，明明茶類很有水準，但聲勢卻不強，「我知道的也倒了好幾間QQ，鮮茶道算是低調的好喝嗎？」話題引發熱議。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「鮮茶道為何聲勢不如其他家手搖飲？」認為講到手搖飲老字號，會想到50嵐、清心（清心福全）；引領風騷的手搖飲，則會想到可不可（可不可熟成紅茶）、麻古（麻古茶坊）。但不論是什麼主題，似乎很少人會想到「鮮茶道」。

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▲原PO大推鮮茶道。（圖／記者周宸亘攝）

接著，原PO透露他最早知道這間是在西門町，「阿里山冰茶、炭燒焙茶、紅玉紅茶好喝，說起來他們家的茶飲，算是水準不錯的，但是聲勢跟其他手搖飲相比天差地遠」，甚至他知道的分店就倒了好幾家，不禁覺得可惜，「鮮茶道算是低調的好喝嗎？」

就有人也有感，「家裡附近有一間，滿喜歡喝的」、「這間純茶類真的好喝，但是店面也不多」、「阿里山冰茶很熱門」、「阿里山冰茶專賣店」、「鮮露金萱好喝」、「茶花綠茶三分糖好喝」、「這家好喝啊！但同事都不愛，不知道為什麼」、「不常買手搖，買的話第一選擇QQ」、「都買這家，現泡就是好喝。」

不過，也有網友認為是個人口味影響，「現泡跟非現泡對一般消費者區別沒很大」、「味道很淡，沒有其他可買才會去買他家的」、「茶用泡的太淡，整鍋煮加冰塊才夠勁」、「現泡茶味不夠濃。」還有人表示，「知名度偏低」、「會倒的喔？就是店員態度太差，絕對」、「附近的，晚上8點就打烊，星期日還休息。」

據鮮茶道官網顯示，品牌於2005年就投入研發以機械烹煮茶湯的技術，2006年正式以專業Tea machine調製茶飲，首創「器沖茶」，現沖茶飲試驗店也正式開幕，同年底首家加盟店開幕。