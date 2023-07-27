　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

純茶類有水準！「17年老牌」沒聲勢他不解　一群有感推現泡

▲▼鮮茶道初心杯上市。（圖／記者周宸亘攝）

▲手搖飲競爭超激烈。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

手搖飲競爭超激烈，不管是經典老品牌、迅速竄紅的新秀，如不推陳出新，或有難以取代的招牌飲品，恐怕漸漸被淘汰。就有網友提到一家手搖飲，明明茶類很有水準，但聲勢卻不強，「我知道的也倒了好幾間QQ，鮮茶道算是低調的好喝嗎？」話題引發熱議。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「鮮茶道為何聲勢不如其他家手搖飲？」認為講到手搖飲老字號，會想到50嵐、清心（清心福全）；引領風騷的手搖飲，則會想到可不可（可不可熟成紅茶）、麻古（麻古茶坊）。但不論是什麼主題，似乎很少人會想到「鮮茶道」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼鮮茶道初心杯上市。（圖／記者周宸亘攝）

▲原PO大推鮮茶道。（圖／記者周宸亘攝）

接著，原PO透露他最早知道這間是在西門町，「阿里山冰茶、炭燒焙茶、紅玉紅茶好喝，說起來他們家的茶飲，算是水準不錯的，但是聲勢跟其他手搖飲相比天差地遠」，甚至他知道的分店就倒了好幾家，不禁覺得可惜，「鮮茶道算是低調的好喝嗎？」

就有人也有感，「家裡附近有一間，滿喜歡喝的」、「這間純茶類真的好喝，但是店面也不多」、「阿里山冰茶很熱門」、「阿里山冰茶專賣店」、「鮮露金萱好喝」、「茶花綠茶三分糖好喝」、「這家好喝啊！但同事都不愛，不知道為什麼」、「不常買手搖，買的話第一選擇QQ」、「都買這家，現泡就是好喝。」

不過，也有網友認為是個人口味影響，「現泡跟非現泡對一般消費者區別沒很大」、「味道很淡，沒有其他可買才會去買他家的」、「茶用泡的太淡，整鍋煮加冰塊才夠勁」、「現泡茶味不夠濃。」還有人表示，「知名度偏低」、「會倒的喔？就是店員態度太差，絕對」、「附近的，晚上8點就打烊，星期日還休息。」

據鮮茶道官網顯示，品牌於2005年就投入研發以機械烹煮茶湯的技術，2006年正式以專業Tea machine調製茶飲，首創「器沖茶」，現沖茶飲試驗店也正式開幕，同年底首家加盟店開幕。

ET快訊
快訊／江宏傑對福原愛下「最後通牒」！
快訊／現在起風雨最大！　暴雨趨緩時間曝
LIVE／杜蘇芮恐再達巔峰　氣象局最新說明
快訊／江宏傑哭了！　默默低頭拭淚
停班課「百貨公司卻全開」！　過來人曝慘況
快訊／江宏傑抱恐懼打訴訟！　台律師：好幾次看到他的眼淚
快訊／江宏傑控訴「福原愛」綁架！　曝日本法院判決結果
颱風在家看電視爆巨響！　土石流淹沒廚房
快訊／金門宣布：明天停班停課

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

杜蘇芮颱風未帶來劇烈影響　批發菜價連兩天降價

小時候討厭！長大後一嚐「2食材」翻盤了　他驚呆：好吃

現在起風雨最大！明午後同步「解除海陸警」　各地暴雨趨緩時間曝

豪雨轟炸！4公路傳災「最晚明下午搶通」　8路段預警封閉

停駛區間擴大！台鐵今午夜前「蘇澳新=台東、南迴」全面停開

實體書店又-1！金石堂新竹店8／6熄燈　網嘆：四大天王沒了

杜蘇芮交通異動懶人包！今331航班停飛　台鐵午夜前南迴線全面停開

杜蘇芮來襲！台南無風無雨　賺到颱風假...民眾湧入百貨美食名店

LIVE／杜蘇芮「眼牆置換」恐再達巔峰　氣象局最新說明

預防淹水！彰化鞋店架高牛皮鞋　老闆喊「淹怕了」：每次都來不及搬

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

抽K害死愛女？彫博發聲了　交給律師：誰翻車還不知道

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

前Spexial Teddy「遭砸破相縫針」　臧芮軒霸氣報警「急攔肇事辣妹」

高大成2年前斷言女嬰非虐死　曝恐長期吸毒煙霧：血管脆弱

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

東京迪士尼高難度遊戲　４招技巧教你贏獎品！

杜蘇芮颱風未帶來劇烈影響　批發菜價連兩天降價

小時候討厭！長大後一嚐「2食材」翻盤了　他驚呆：好吃

現在起風雨最大！明午後同步「解除海陸警」　各地暴雨趨緩時間曝

豪雨轟炸！4公路傳災「最晚明下午搶通」　8路段預警封閉

停駛區間擴大！台鐵今午夜前「蘇澳新=台東、南迴」全面停開

實體書店又-1！金石堂新竹店8／6熄燈　網嘆：四大天王沒了

杜蘇芮交通異動懶人包！今331航班停飛　台鐵午夜前南迴線全面停開

杜蘇芮來襲！台南無風無雨　賺到颱風假...民眾湧入百貨美食名店

LIVE／杜蘇芮「眼牆置換」恐再達巔峰　氣象局最新說明

預防淹水！彰化鞋店架高牛皮鞋　老闆喊「淹怕了」：每次都來不及搬

颱風來襲影響！高雄旗津風箏節7／29-30活動取消　順延一周辦理

你本質是一個什麼樣的人！超準心測剖析到心坎裡，雞皮疙瘩掉滿地

逼迫馬兒活春宮！他被抓後又回頭洩慾　檢怒：至少性侵這匹馬12次

狗狗開口就是Hi！　牠張嘴熟睡露出「白色小手套」驚豔飼主

人選之人登美媒！　洛杉磯時報：掀「台灣MeToo」性騷終獲正視

「殺了1個孩子只判9年」柔道教練判刑定讞　7歲童雙親悲痛發聲

杜蘇芮颱風未帶來劇烈影響　批發菜價連兩天降價

世大運反曲弓男團傳捷報！連過三關確定獎牌入袋

打造嘉義旅遊新亮點　蒜頭糖廠五分車新車廂亮相

王瞳流產湧150萬人關心　病床憔悴樣曝光

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

生活熱門新聞

杜蘇芮風雨越晚越強　中南部縣市長尷尬原因曝

年收多少算小康？鄉民公認數字揭現實

本島陸警明早解除！雙颱共舞時間曝

杜蘇芮加速陸警再擴大！今風雨最強　11縣市豪大雨

颱風假「下午宣布」最傻眼！他憶北市曾16時放假

全台停班停課一覽！北北基桃宣布了

LINE「8款驚喜貼圖」快下載

不是中彰、雙北！全台最難放颱風假「是這」

今7縣市停班課！　杜蘇芮11縣市炸豪大雨

手搖飲去冰！店員糾正「1說法才對」　客人懵了

杜蘇芮像喝醉酒！暴風圈將罩大半台灣陸地

杜蘇芮襲墾丁現況！風雨狂搧路樹晃

北北基強風「逼近放假標準」！不輸搖滾區2縣市

「輔大陳若儀」半夜索命連環call　前男友一句勸她

更多熱門

相關新聞

飲料1／4都冰　陸業者不給調整

飲料1／4都冰　陸業者不給調整

大陸一名楊姓女子稱，自己在飲料店「檸季」購買兩杯飲料後，要求店員製作去冰飲料遭到拒絕，原因是去冰會影響口感，兩款飲料都是1／4的冰塊，無法去冰。檸季負責人表示，冰塊比例都是依據配方固定好的，所以無法做調整。

不是中彰、雙北！全台最難放颱風假「是這」

不是中彰、雙北！全台最難放颱風假「是這」

手搖飲甜度標2顆方糖　一查竟是12顆

手搖飲甜度標2顆方糖　一查竟是12顆

年收多少算小康？鄉民公認數字揭現實

年收多少算小康？鄉民公認數字揭現實

「4大怪颱」之一！網憶中颱韋恩侵台：超慘

「4大怪颱」之一！網憶中颱韋恩侵台：超慘

關鍵字：

手搖飲飲料現泡PTT

讀者迴響

熱門新聞

29歲正妹YouTuber家中輕生亡！死前PO千字文控訴

男偶像粉絲面前坦承「我是個gay」！

杜蘇芮風雨越晚越強　中南部縣市長尷尬原因曝

年收多少算小康？鄉民公認數字揭現實

杜蘇芮沒走颱風又+1？日氣象廳：恐直掃北台灣

本島陸警明早解除！雙颱共舞時間曝

即／江宏傑將開記者會　福原愛回應

杜蘇芮加速陸警再擴大！今風雨最強　11縣市豪大雨

鳳梨被爆有女友還射後不理！

帝爺公蛇終於現身！廟方見牠躲桌底

福原愛凌晨突發聲！　意外洩官司開打中

颱風假「下午宣布」最傻眼！他憶北市曾16時放假

快訊／江宏傑宣布告贏福原愛！　日本法院「判決結果出爐」

全台停班停課一覽！北北基桃宣布了

LINE「8款驚喜貼圖」快下載

更多

最夯影音

更多
大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴
海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

抽K害死愛女？彫博發聲了　交給律師：誰翻車還不知道

抽K害死愛女？彫博發聲了　交給律師：誰翻車還不知道

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面