「金溥聰兒子不投侯友宜」　侯辦轟她：被認證散播假訊息還不改？

▲國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰 。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰日前針對新北幼園餵藥案，直接點名民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人戴瑋姍「罵人理直氣壯，事發像老鼠躲起來」；戴回擊，逃跑的是侯友宜，就如同金溥聰兒子所說「票無法投給侯友宜這樣的人」；侯競辦今（27日）再度反擊，「造謠者聯盟」又來了，戴瑋姍根本是斷章取義慣犯，被臉書官方認證假訊息之後，還不知警惕改過嗎？

針對戴瑋姍臉書發文提到「侯友宜連金溥聰兒子都投不下去」，侯友宜競選辦公室發言人李利貞先提出金溥聰接受媒體人蘭萱專訪時的整段發言逐字，「餵藥案的影響有多大，我兒子還有個8個月大的女兒。他說侯市長連這個都做不好，我怎麼能投他呢？他就這樣講。可是今天事實證明，副總統賴清德到現在還沒有道歉，他造謠啊！所以我們競辦去告他，他也不回應。現在你看所有的案子，地檢署通通出來，所謂的不起訴就是沒有這回事嘛。」

李利貞指出，金溥聰的意思非常清楚，就是表達他的家人之前一度受到民進黨的惡意造謠誤導，而如今司法已經釐清真相，他們強力譴責執政黨撕裂社會。

李利貞說明，民進黨大街打人，連在小巷也不道歉。毫無檢討反省之意，已經讓人看不下去，戴瑋姍現在還不顧前言後文、忽略前因後果，只擷取金溥聰一段發言的其中一句話來放大，企圖扭曲、顛倒事實，繼續潑髒水。李利貞質疑，賴清德陣營為選舉不擇手段，不管是幼兒園案的家屬，或是對手陣營的家人，都拿來政治操作。

李利貞也表示，戴瑋姍既然自認協助家屬釐清真相，就應該先為自己之前模糊真相道歉，可別忘記她針對幼兒園案的貼文，被假訊息查核平台「台灣事實查核中心」認定沒有事實根據，被臉書官方遮蔽。號稱「信賴台灣」，實際上是瓦解親師互信、毀台灣，呼籲賴清德團隊，別以為裝沒事就可以糊弄過去，別以為時間久了大家就會忘記，公道自在人心，人民都看在眼裡。