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台日執政黨2＋2會談東京登場　日願助台加入CPTPP、鞏固邦交

▲▼台日執政黨今（27日）下午在日本東京舉辦「2＋2」實體會談，身兼民進黨政策會執行長的立委羅致政、同黨立委郭國文代表出席，與自民黨國防部會長國場幸之助、外交部會長堀井巖進行對談。（圖／郭國文國會辦公室提供）

▲民進黨與自民黨今天下午在東京舉辦「2＋2」實體會談。（圖／郭國文國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台日執政黨今（27日）下午在日本東京舉辦「2＋2」實體會談，身兼民進黨政策會執行長的立委羅致政、同黨立委郭國文代表出席，與自民黨國防部會長國場幸之助、外交部會長堀井巖進行對談。據轉述，日方明確表示支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、國際民用航空組織（ICAO）等國際組織，郭更在會中以經典卡通「哆啦A夢」的劇情形容中日台關係，盼「哆啦A夢」保護「大雄」不被「胖虎」欺負。

民進黨與日本自民黨自2021年8月開始啟動「2＋2」視訊會談，針對區域安全、經濟等領域議題定期交換意見，疫後於今年3月在台灣舉辦首場實體會談後，時隔4個多月，由羅致政、郭國文兩人飛往日本，代表出席第二場實體「2＋2」會談。

▲▼台日執政黨今（27日）下午在日本東京舉辦「2＋2」實體會談，身兼民進黨政策會執行長的立委羅致政、同黨立委郭國文代表出席，與自民黨國防部會長國場幸之助、外交部會長堀井巖進行對談。（圖／郭國文國會辦公室提供）

據轉述，會議開始時，堀井嚴以中文自我介紹，展現十足誠意，而羅致政、郭國文開玩笑回應說，這陣子東京天氣越來越熱，代表台日關係逐漸加溫。郭更以「哆啦A夢」的劇情舉例，指中國就像「胖虎」一樣欺負台灣，所以很需要「哆啦A夢」來幫助「大雄」，希望台日未來都可以成為彼此的「哆啦A夢」。

郭國文會後受訪說明，會談中雙方針對東亞地區情勢、經濟安保問題與台日關係進行非常坦率且直接的意見交流，基於雙方互信原則，會談實際內容不便公開；其中觸及日本支持台灣參與國際組織部分，日方明確表態，日方支持台灣加入CPTPP，以及ICAO、國際刑警組織（INTERPOL）、世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）等國際組織，也承諾將與其他會員國溝通。

羅致政表示，這次會談內容「友善且具體」，日方說明對台灣國際參與的想法，「我們也覺得很OK」，包括日本與部分台灣友邦有邦交，在鞏固邦交部分，「他們也提到，這一塊或許也是他們可以幫忙的地方」；至於指的是否為加勒比海地區友邦？羅說，都有提到一些。

羅致政補充，日方會中關心台灣總統大選選情，想了解幾個主要政黨候選人的涉外與國安政策，自己則逐一分析主要總統候選人的兩岸、外交政策，這幾年總統蔡英文的國安政策為國際社會所接受，要看未來哪位總統候選人能夠比較接近，而民進黨主席賴清德與蔡英文的延續性一定是比較高的，其他兩人就會比較不一樣、有所偏離。

對於下次2＋2會談時間點，郭國文說明，台日執政黨「2＋2」會談是持續、常態性的雙邊規劃，預計下次會在台北舉辦。羅致政補充，由於今年適逢選舉年，下次會談時間點應會在選後。羅透露，由於會談名為「執政黨」的會談，所以他私下也向日方表達「我們會努力繼續扮演執政黨的角色」，讓對話能持續。

▲▼台日執政黨今（27日）下午在日本東京舉辦「2＋2」實體會談，身兼民進黨政策會執行長的立委羅致政、同黨立委郭國文代表出席，與自民黨國防部會長國場幸之助、外交部會長堀井巖進行對談。（圖／郭國文國會辦公室提供）

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