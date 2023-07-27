不只北流1.9億爛攤！　她曝柯文哲還留北藝2.3億未爆彈

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不只北流1.9億爛攤！　她曝柯文哲留北藝2.3億未爆彈：都要蔣萬安買單

▲▼民進黨立院黨團召開「罵藍罵綠 凸顯柯市長沒能力」記者會 許淑華 北流爭議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立院黨團召開「罵藍罵綠 凸顯柯市長沒能力」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

北流1.9億欠款爭議持續延燒，相關文件更曝光，北市經過八次調解都未讓文化部參與，直到最後要付1.9億了才通知，民進黨立委參選人許淑華27日更在民進黨立院黨團記者會爆料，柯文哲罵前瞻預算債留子孫，結果柯債留蔣市府，除北流1.9億外，接下來未爆彈是北藝2.3億的調解金，今年底就要強制執行，這些都是蔣萬安要買單，他的臉會那麼苦不是沒道理。

對於北流爭議，許淑華表示，北流爭議事件從2年前就進行調解，第一次會議紀錄中，他造當事人就是新工處代表，但從頭到尾沒有通知身為業主的文化部，前後總共調解8次，去年5月4日完成調解，最後金額是1.9億，這些公文都沒有送達給文化部，也沒有要求文化部出席調解，就片面跟廠商協議1.9億履約金。

許淑華提到，北市府沒有通知文化部，到5月要調解前才發現都沒通知，就趕緊在去年4月22日行文通知文化部有履約爭議的調解案。柯文哲去年6月27日馬上發公文告訴文化部總共是1.9億，突襲文化部要錢，文化部7月就回函說，107年從45億興建費用增加到60億，所以後續還要1.9億「不可能支付」，「這筆錢沒有通知過文化部，現在寄個帳單就要文化部買單，怎麼可能？」

許淑華嘆，倒霉的是蔣市府團隊，北流的1.9億怎麼辦？每個月有80萬的利息，從調解到現在滿一年，光利息就要多付1000萬，蔣萬安只好接這爛攤子，為了省利息，蔣萬安就只好答應支付1.9億，接下來還要追加預算或循公務預算編列，就要看相關法定程序。

許淑華批評，柯文哲一直以來藍綠都罵，指前瞻預算債留子孫，結果柯文哲自己債留蔣市府，北流已經有1.9億，接下來的未爆彈，是北流2.3億的調解金。北藝的2.3億履約爭議費用今年12月31日就要強制執行，也就是北市府市庫年底就要直接被法院扣2.3億，都是蔣萬安要買單，蔣萬安的臉會那麼苦不是沒道理。

許淑華指出，所有爛攤子加起來4.2億，全部都由台北市民買單，「這就是柯市府的財政紀律？」這就是他的柯氏管理學，把債留給他人就是他的管理學。在柯文哲任內其實可以編列1.9億還債，為什麼他不編？反而還教蔣萬安可以動用二備金，二備金是天災人禍或緊急重大事件發生時的救命錢，結果柯市長花8400萬辦畢業典禮、參觀人次還沒破10萬。

許淑華直言，柯文哲拿救命錢辦畢典，竟然不會用公務預算編列1.9億付錢，以避免孳生每月80萬的利息，這就是柯文哲的鬼話臉篇，怪東怪西不會怪自己。柯文哲不斷重申自己是嚴謹的財政紀律專家，結果就是把爛攤子、帳單丟給別人，把前瞻預算吃乾抹淨就拍拍屁股走人，說不甘他的事，就說別人在分贓。

劉世芳表示，柯文哲在處理北流爭議時，違反他自己所說的財政紀律，尤其要求用二備金支付1.9億，已經違反二備金使用方式，呼籲台北市議會要睜大眼睛，不要一昧護航，柯文哲還要蔣萬安學習動用二備金的方法，這是萬萬不可。

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