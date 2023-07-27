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台南消友會第一辦事處　致贈慰問金及工作獎勵金肯定第一大隊

▲台南市消防之友會第一辦事處，為勉勵消防局一大隊執行救災、救護工作績優人員，由處長陳志宏頒贈救災救護工作獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防之友會第一辦事處，為勉勵消防局一大隊執行救災、救護工作績優人員，由處長陳志宏頒贈救災救護工作獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

 
台南市消防之友會第一辦事處，為勉勵消防局一大隊執行救災、救護工作績優人員，特別於27日第一大隊勤教會議上，由處長陳志宏頒贈救災救護工作獎勵金，肯定消防救災、救護人員對於人命救助及傷病患到院前救護品質的提升。

這次頒贈對象分別針對4月4日下營區國道一號296.8KM聯結車與小貨車車禍4人受困、4月22日新營區三興街與中正路479巷路口兩部自小客車車禍、4月26日新營區長榮路與東興路口小客車與小貨車車禍3人受困、5月22日義士路一段605巷農用搬運車(鐵牛車)與自小客車事故1人受困、5月30日後壁區長安里中寮168-58號車禍1名婦人腳踏車摔落於2公尺深水溝等案件，由救災人員協助脫困，頒發團體獎勵金。

▲台南市消防之友會第一辦事處，為勉勵消防局一大隊執行救災、救護工作績優人員，由處長陳志宏頒贈救災救護工作獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，也針對各分隊，於救護過程中危急個案OHCA、低血壓及低血糖的患者，成功實施靜脈注射之救護人員，與今年獲選十大傑出救護技術員，的新營高級救護隊隊員陳世欽頒發個人救護獎勵金，以勉勵這群優秀的消防救災、救護人員。

消友會第一辦事處處長陳志宏表示，近幾年來民眾對於消防分隊的救災、救護品質要求不斷提高，消防人員的工作量也日益繁重，身為基層後盾的消友會，願意頒發工作獎勵金來肯定救護人員的付出，以提升消防人員士氣，而27日適逢杜蘇芮颱風正在侵襲台灣，中央氣象局已將台南市納入警戒區，消友會期望消防人員在投入救災的同時，也能注意自身安全，未來對於救災器材的捐輸，在經費許可下會給予最大的支持。

▲台南市消防之友會第一辦事處，為勉勵消防局一大隊執行救災、救護工作績優人員，由處長陳志宏頒贈救災救護工作獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第一救災救護大隊大隊長陳博文表示，消友會第一辦事處自2019年成立以來，對於第一大隊的支持有目共睹，消友會的資源在陳處長的領導下也都充分運用在消防人員身上，希望各分隊人員在消友會的支持下能持續不斷精進各項救災、救護技能，而且更賣力的投入救災，以確保市民生命財產的安全；另外，在杜蘇芮颱風侵襲臺灣期間，希望各分隊主管加強救災器材整備，並做好各項水災人命救助的準備，使市民能安然度過本次的颱風災害。

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