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台南新增77株列管老樹　農業局：歡迎認養共同來守護

▲台南市2022年經樹木保護委員會審議通過，新增列管77株老樹，目前列管老樹已累計至320個編號計352株。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市2022年經樹木保護委員會審議通過，新增列管77株老樹，目前列管老樹已累計至320個編號計352株。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市農業局辦理樹木普查及受理老樹提報列管申請，2022年經樹木保護委員會審議通過，新增列管77株老樹，目前列管老樹已累計至320個編號計352株，樹木列管後，非經許可，管理人不得任意砍伐、移植、修剪或以其他方式破壞，並應維護其良好生長環境。

▲台南市2022年經樹木保護委員會審議通過，新增列管77株老樹，目前列管老樹已累計至320個編號計352株。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，本次新增77株列管老樹中，有45株是首次依「森林法」公告之「受保護樹木」，列管資格與違規罰則比「台南市珍貴樹木保護自治條例」公告之「珍貴樹木」更嚴格。例如受保護樹木樹齡須達100年、珍貴樹木則是須達80年；未經許可砍伐、移植、修剪或破壞受保護樹木，處12萬元以上60萬元以下罰鍰；珍貴樹木則是處3萬元以上10萬元以下罰鍰。

▲台南市2022年經樹木保護委員會審議通過，新增列管77株老樹，目前列管老樹已累計至320個編號計352株。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長李建裕表示，本次新增45株受保護樹木，32株珍貴樹木，樹種以榕樹26株最多，金龜樹11株居次，雨豆樹6株居第三；數量以中西區、東區各24株最多，北區12株居次，山上區5株居第三。針對列管老樹，農業局每年會進行健康檢查，依樹木生長狀況，辦理棲地改善、修剪、病蟲害防治、支架及拉撐等養護措施。另健檢評估為高風險之老樹，則請專家利用非破壞性儀器檢測樹木內部腐朽程度，依專家建議給予適當處置，改善樹木健康以降低樹木風險性。

▲台南市2022年經樹木保護委員會審議通過，新增列管77株老樹，目前列管老樹已累計至320個編號計352株。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局為保護珍貴樹木，2013年成立珍貴樹木保育志工隊，訂定樹木認養機制，目前計有39位珍貴樹木志工，每個月協助巡視所認養樹木，若發現樹勢衰退或發生病蟲害，立即通報農業局進行處置與養護，藉著定期巡護，追蹤老樹健康。

▲台南市2022年經樹木保護委員會審議通過，新增列管77株老樹，目前列管老樹已累計至320個編號計352株。（圖／記者林悅翻攝，下同）

老樹需要大家守護，歡迎有意願為老樹保育盡一份心力的民眾一齊加入志工行列，可至台南市珍貴樹木網站(https://oldtree.tainan.gov.tw)點選「更多資訊」的表單下載中「歡迎加入珍貴樹木保育志工隊」或撥打愛樹專線：0800-241314洽詢，讓我們一同保護台南的綠色資源！

▲台南市2022年經樹木保護委員會審議通過，新增列管77株老樹，目前列管老樹已累計至320個編號計352株。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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