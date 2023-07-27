杜蘇芮來襲！台南無風無雨　賺到颱風假...民眾湧入百貨美食名店

▲ 因應「杜蘇芮」颱風來襲，台南市27日停止上班、停止上課，台南上午無風無雨，各大餐廳擠滿用餐人潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應「杜蘇芮」颱風來襲，台南市宣布今（27日）天停止上班上課，台南上午無風無雨，許多民眾樂賺一天颱風假，紛紛上街逛百貨公司、看電影、吃美食；但市長黃偉哲提醒，依據中央氣象局南區氣象中心情資研判，27日下午以後風雨會逐漸增加，防颱不能掉以輕心，防颱整備要嚴陣以待，絕對不能掉以輕心。

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▲台南市仁德區三爺溪為南市易淹水熱區，過去每逢颱風、大雨必淹，市長黃偉哲27日上午特別前往中華醫大視察三爺溪防颱整備情況。

台南市政府26日晚上表示，根據中央氣象局颱風雨量風力預測，基於南高屏共同生活圈，且受地形、雨量等因素恐將影響通行及上班上課安全，為維護市民安全及準備各項防災應變作為，中度颱風杜蘇芮颱風向台灣直撲而來，27日台南將處於暴風圈內，因雨量及風力將影響上班上課安全，而宣布停止上班上課。

台南市仁德區三爺溪為南市易淹水熱區，過去每逢颱風、大雨必淹，市府爭取中央47.7億預算整治，已完成大半工程，市長黃偉哲27日上午特別前往中華醫大視察三爺溪防颱整備情況，他強調這次颱風正是一次考驗，期盼能有效保護周邊易淹水地區，確保市民生命財產安全。立委王定宇及市議員鄭佳欣、陳皇宇、吳禹寰、杜素吟與朱正軒也到場共同關心。

由於台南市27日上午可說風無無雨，眾多網友都說賺了一天「颱風假」， 許多民眾也當成一般假日，出來逛街、購物、逛百貨公司、看電影，各知名餐廳都是人潮，許多網友認同市府放颱風假，網友在黃偉哲臉書留言指出：「氣候難預料，非常謝謝市長疼惜市民，預防災害發生」、「謝謝 市長的貼心，你辛苦了」、「謝謝市長，越晚風雨會越大，辛苦您了，感恩」、「放颱風假的用意是，當災害還沒發生前，讓人民有時間去做相關的防護措施，把災損降低，人人都平安」…，網友多持正面態度肯定市府放颱風假，但也有網友質疑市府放颱風假不夠嚴謹，無風無雨也在放假，只是讓民眾多一天假去玩，造成企業的損失。

▲ 台南市長黃偉哲表示，依據中央氣象局南區氣象中心情資研判，27日下午以後風雨會逐漸增加，防颱不能掉以輕心，該放的假要放，不能掉以輕心。

黃偉哲市長對此表示，根據世界各國對此颱的研判，颱風的行經速度、路徑愈來愈一致，目前台南處在颱風的背風面，所以沒有明顯風雨，但一旦颱風進入台灣海峽北北西方向，台南就變成順風面，屆時風雨將會很大，而台南何時會變成順風面，有人說中午過後，有人說下午，無論如何會受影響是事實，「我們都要注意嚴陣以待，不能掉以輕心，該放的假也要放，不可心存僥倖」。

黃偉哲表示，他已要求市府團隊務必做好防汛整備作業，確保颱風期間操作正常，並依照抽水站SOP操作，以最嚴謹的態度因應颱風來襲。此外，也強調目前南市各水庫蓄水量尚未達到歷年平均水位，市府將一手抗旱、一手防洪，也將於颱風過後立即做孳生源清除，以免颱風過後造成登革熱大爆發。

▲網友對台南市放颱風假多表肯定支持。

據台南市水利局指出，為因應杜蘇芮颱風侵台，全市皆做好防颱總動員，包含499台移動式抽水機及60座抽水站（總抽水量680cms），均已完成巡查及試運轉；另外，轄內58座滯洪池總蓄水量約1100萬噸，也已完成通知各滯洪池轄管單位預洩降排空作業，以增加滯洪容量。至於仁德區的部分也加強防汛整備，包括抽水站、水門及聚落小型抽水機巡查測試、仁德滯洪池排空等等相關作業，全力以赴為防颱做好整備應變。

市府提醒，清潔隊27日全日停止垃圾收運，28日周五補收運。交通局也提醒，大台南公車7月27日以颱風班表行駛，並依風雨及路況機動調整；計程車加收50元、YouBike暫停營運、小黃公車所有路線停駛、台南及新營火車站TPASS服務處暫停服務、台南市路邊停車路段暫停收費（民營停車場仍須收費）。