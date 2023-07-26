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社會 社會焦點 保障人權

科技執法出包！他收6千「未禮讓行人罰單」　警撤銷了

有行人來不及過完整條馬路，停在分隔島處等紅燈，但綠燈通過的車輛遭開6,000元罰單。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

有駕駛近日行經台南市區1處科技執法路口，事後收到6,000元罰單，違規事實是未禮讓行人，但影像中行人是站在分隔島前滑手機，車輛是綠燈通行，駕駛PO上網後引發網友熱議。南市交通警察大隊今（26日）表示，檢視影像當時行人在路口是停等狀態，導致科技執法誤判，會撤銷罰單，以後遇到這種特殊個案會改以人工判讀。

網友在臉書網路PO出交通違規罰單及照片指出，罰單上的照片並未拍攝到紅綠燈的燈號，但查看自家的行車記錄器後發現，當時這位行人來不及過完整條馬路，而停在分隔島處等紅燈，車輛行進方向的燈號為綠燈。但罰單上卻指控車子駕駛人「駕駛汽車行經行人穿越道時，不暫停讓行人先行通過」。

台南市交通警察大隊回應說，經查此案為行人通行時，疑似未能於綠燈時內過馬路，導致科技執法系統判斷，有車輛不禮讓行人違規的情形。事後已修正並優化科技執法系統判讀規則，也會主動行文交通事件裁決中心撤銷。

交通大隊執法組說，目前斑馬線取締科技執行情形，只有針對汽、機車未禮讓行人，從去年12月1日迄昨天，共取締563件違規。取締軟體設計如偵測斑馬線上有，會判讀汽機車有沒有停下來，如沒有停下來，儀器會拍照後開罰。



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