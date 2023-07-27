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爸爸親像山　台南勞工模範父親當選名單出爐

▲台南市勞工局辦理勞工模範父親評選，28日邀請得獎者分享心路歷程及得獎感言。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局辦理勞工模範父親評選，28日邀請得獎者分享心路歷程及得獎感言。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

台南市勞工局辦理勞工模範父親評選，替偉大的勞工爸爸們宣揚優秀事蹟，除了褒揚其長久以來對家庭及社會的貢獻，也希望能引起見賢思齊的迴響，使黃偉哲市長推動的「希望家園」更添風采，意義非凡。

28日邀請得獎者分享心路歷程及得獎感言，分享會前台南市美容業職業工會辛美嬌副理事長與美容志工特別幫得獎者打點儀容，使其帥氣登場。表揚大會將於7月29日在台灣菸酒股份有限公司善化啤酒廠二樓大禮堂舉行。

▲台南市勞工局辦理勞工模範父親評選，28日邀請得獎者分享心路歷程及得獎感言。（圖／記者林悅翻攝，下同）

分享心得的蔡朝安爸爸，從事水電工作逾47年，自2002年加入台南市電氣業職業工會以來，積極配合工會推動各項勞工教育、在職訓練、社會公益等，工會評鑑連年獲優等肯定。為人誠懇寬厚，協助工會辦理各項公益活動，自2014年起投入修繕志工行列，協助勞工局辦理弱勢職災家庭房屋修繕服務，榮獲台南市2007年模範勞工、中華民國電氣業全國總工會2022年模範勞工。育有1男1女，以身作則教養子女，如今均成為社會棟樑。日前蔡爸爸也捐助勞工局辦理的弱勢家庭房屋修繕材料費，王鑫基局長也特別頒贈感謝獎致意。

▲台南市勞工局辦理勞工模範父親評選，28日邀請得獎者分享心路歷程及得獎感言。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，勞工爸爸是家中經濟支柱，也是家人最大的靠山，當選的勞工模範父親，品德表現人人稱讚，並且不吝付出心力貢獻社會，豐富的人生歷練與感悟，都值得我們細細品嘗，亦能從中習得良好風範。今年度獲選得勞工模範父親最年長的是高齡82歲的李三井爸爸，曾擔任台灣區消防器材工業同業公會監事、理事，為人熱心善良，長期參與里內公益活動，不吝慷慨解囊扶弱濟貧，關懷獨居老人，資助單親學童免費午餐，造福社區弱勢族群。

▲台南市勞工局辦理勞工模範父親評選，28日邀請得獎者分享心路歷程及得獎感言。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二高齡的是80歲的洪文添爸爸，曾任多屆大台南市水電裝置職業工會會員代表，洪爸爸從事水電工作40多年，平時熱心推動勞工事務，服務同業，堪為楷模，其與人和睦，待人親切，擔任社區照顧關懷據點志工，無論是關懷訪視、送餐服務、活動協助、清潔維護等，均樂於付出，盡心盡力，里民皆非常感謝。其他獲選的勞工模範父親也都是令人敬佩的楷模。

2023年度勞工模範父親當選人計有20名，分別為李三井、洪文添、陳森田、楊福進、謝木村、李清朝、陳益良、郭智益、林家正、蔡朝安、王永華、許文科、林木崑、林慶文、陳憲堂、王坤永、邱隆田、蔡炳輝、蔡慶榮、蔡福華先生。

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