大使館屋頂安裝間諜設備　摩爾多瓦驅逐45名俄外交使館人員

▲俄羅斯駐摩爾多瓦首都基希涅夫大使館。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

東歐國家摩爾多瓦26日驅逐45名俄羅斯外交官及其他使館工作人員，理由是莫斯科多年來的敵對行動。摩爾多瓦媒體本周發布一項調查稱，俄羅斯駐基希涅夫大使館屋頂及鄰近建築有28個天線，可用於間諜活動。

綜合BBC、衛報等報導，自從俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，摩爾多瓦政府指責莫斯科從事間諜活動，密謀推翻桑杜政府，如今兩國關係來到新低點。對於媒體針對俄羅斯裝設監控設備的消息，摩爾多瓦外交部感到擔憂，這份調查也促使摩爾多瓦外交部召見俄羅斯大使，要求解釋。

外交部長波佩斯庫（Nicu Popescu）表示，多年來，摩爾多瓦一直是俄羅斯敵對行動與政策的目標，其中許多是透過大使館進行，「我們同意有必要限制俄羅斯外交人員的數量，這樣就不會有那麼多人企圖破壞摩爾多瓦共和國的穩定。」

俄羅斯外交部表示，將在8月15日把80多名使館人員削減至25人。發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）稱，這是摩爾多瓦破壞兩國關係的舉動；克里姆林宮則是表達遺憾，指責摩爾多瓦領導層鼓吹「恐俄症」（Russophobia）。

至於俄羅斯駐基希涅夫大使館屋頂及鄰近建築的28個天線一事，俄駐摩爾多瓦大使瓦斯涅佐夫（Oleg Vasnetsov）稱，大使館需要安裝天線是因為建築物早在1990年代建成，「如果電話與網路的運作狀況良好，可能就不用一直升級了。」