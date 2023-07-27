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俄國通緝日籍法官！　反擊國際刑事法院「發布普丁逮捕令」

▲▼普丁訪問俄羅斯最南端的達吉斯坦共和國（Dagestan），罕見地走親民路線，和民眾近距離握手合照。（圖／路透）

▲俄羅斯對國際刑事法院的法官發布通緝令，疑似是為報復對普丁發出逮捕令。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯官媒《塔斯社》27日報導，俄羅斯聯邦內務部宣布通緝國際刑事法院的日本籍法官赤根智子，此舉被認為是在反擊國際刑事法院先前以涉嫌犯下戰爭罪名義對俄國總統普丁發布逮捕令。

根據《日本放送協會》報導，《塔斯社》並未明確公開俄羅斯聯邦內務部通緝赤根智子的罪名，不過國際刑事法院曾在今年3月以「強占烏克蘭領土並非法將大批孩童送往俄國讓俄羅斯家庭收養」的嫌疑，對普丁與俄羅斯總統辦公室兒童權利專員貝洛娃（Maria Lvova-Belova）發布逮捕令，罪名則是違反國際法的戰爭罪。

對此，俄羅斯聯邦偵查委員會隨即對包含赤根智子在內的4人展開刑事調查，並將其起訴。因此俄國此舉也被認定是在反擊國際刑事法院對普丁發表逮捕令。

普丁原先預定8月要親自出席由南非主辦的金磚峰會，但疑似是因為被國際刑事法院發布逮捕令，目前已經取消相關行程。由於南非屬於國際刑事法院的締約國，因此一旦普丁踏入南非領土，南非當局就有義務要協助國際刑事法院引渡「通緝犯」。

日本內閣官房長官松野博一27日下午在記者會上表示，「我國認為此舉是針對國際刑事法院相關人士的不當措施，因此未來將持續與國際刑事法院合作，進行適當的對應。」

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