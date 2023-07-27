武漢啟動「隨手拍」活動　兩岸青年交流回到歡樂學生時光

▲ 2023年武漢「台灣青年看武漢 魅力江城隨手拍」。（圖／台青提供）

記者任以芳／綜合報導

2023廣河學生武漢研學活動暨第七屆「台灣青年看武漢 魅力江城隨手拍」活動開營儀式在辛亥革命博物院舉行。不少台青一起參加活動，「跟廣河的學生玩在一起，感覺回到了學生時代，非常開心。」

本次參加活動成員有甘肅廣河縣少數民族學生、台灣自媒體人、在鄂台生、富邦華一銀行武漢分行台灣實習生等60位兩岸青年。同唱活動主題曲《帶我到武漢》，傳遞對本次武漢之旅的期待。

活動開始前，一場小型的台青座談交流在此舉行。來自北京、上海、武漢等地的台青們分享在大陸學習、生活、工作的所見所聞所感，暢談兩岸融合發展的美好未來。

作為湖北孝感美珈職業學院名譽校長，台商代表蕭永瑞表示，對於有意向來武漢就學、發展的廣河學生，學院可以提供學費全免的入學名額，助其追夢、築夢、圓夢。

▲兩岸青年交流時刻 。（圖／台青提供）

對於廣河學生來說，這是一次終生難忘的研學之旅。廣河縣教育局督查室主任馬金民對此次研學活動得以成行表示感謝，並鼓勵廣河學生與台灣的哥哥姐姐們多溝通交流，在同行互動中碰撞思想、加深友誼，增長見識、拓寬視野，收穫快樂與成長。

「跟廣河的學生玩在一起，感覺回到了學生時代，非常開心。」登陸10年第一次來漢的台灣青年邱慶齡接受採訪時表示，「武漢是個繁榮發展的城市，希望帶更多的台灣同胞到武漢來看看，同時感謝這次活動讓兩岸青年有機會近距離接觸、深入交流，期待和廣河的同學們一起製作有溫度、有感情的作品，留下美好的回憶。」



儀式上，大陸國務院台灣事務辦公室新聞局副局長、新聞發言人朱鳳蓮，武漢市委常委胡勇政，共同為青年代表授旗。朱鳳蓮出席活動並致辭。她表示，「青年是兩岸交流中最活躍的力量，也是感受時代發展脈搏最直接的力量。」

朱鳳蓮也鼓勵，接下來的研學交流和「隨手拍」活動中，希望兩岸青年能夠締結友誼，一起溝通兩岸，展示好的生活，好的未來。

「2023廣河學生武漢研學活動暨第七屆台灣青年看武漢 魅力江城隨手拍」活動於7月19日正式啟動，主題為「青春同心 築夢未來」。為期7天的活動中，兩岸青年攜手探訪黃鶴樓、辛亥革命武昌起義紀念館、東湖風景區、武漢科學技術館等地。