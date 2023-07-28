體驗武漢生活　兩岸青年同遊黃鶴樓、逛博物館

▲ 兩岸青年同遊武漢黃鶴樓、湖北省博物館 。（圖／台青提供）

記者任以芳／綜合報導

廣河學生武漢研學活動暨第七屆「台灣青年看武漢 魅力江城隨手拍」活動持續展開，兩岸60名青年一起去黃鶴樓、打卡辛亥革命武昌起義紀念館、湖北省博物館，感受武漢美好風光。

「故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州……」這首《黃鶴樓送孟浩然之廣陵》，曾是台灣同學們必讀教材之一，同時喚醒兩岸青年共同的文化記憶。

「與廣河的同學們一起脫口而出這首詩，真正感受到了兩岸文化同根同源」，從事自媒體工作的台青張婉柔表示，「登上黃鶴樓，從小在詩詞裡讀到過的地標建築出現在眼前，是特別好的體驗。」

▲ 台青自拍介紹歷史文物 。（圖／台青提供）

這次活動，兩岸青年一起參觀辛亥革命武昌起義紀念館，以及中國十大博物館之一的湖北省博物館，了解荊楚文化的悠久歷史傳承和深厚文化底蘊直擊兩岸青年的心靈。

來自廣河中學的馬秀芳接受採訪時說，「親眼看到曾侯乙編鐘、尊盤、銅鑑缶、編磬這些文物，書本上的歷史好像『活』了過來。 」這是她第一次來武漢，有機會也想來武漢上大學。

兩岸學生一起觀看大陸本土動漫電影《長安三萬里》，體驗武漢地鐵，以及超級便利的手機支付。

本次活動營員、富邦華一銀行武漢分行實習台青也分享感想，「在大陸只需要手機綁定銀行卡，開通移動支付，就可以點外賣、坐公交、地鐵、購物等，生活十分方便。」

來參訪的台灣正生，對於大陸便捷、快速的城市生活給留下深刻印象，他們也表示，有機會向台灣的親人朋友介紹，希望彼此能多點認識，常交流。

▼ 台青體驗武漢電子支付與交通便利的生活 。（圖／台青提供）