　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

體驗武漢生活　兩岸青年同遊黃鶴樓、逛博物館

▲▼ 2023武漢兩岸青年活動 。（圖／台青提供）

▲ 兩岸青年同遊武漢黃鶴樓、湖北省博物館 。（圖／台青提供）

記者任以芳／綜合報導

廣河學生武漢研學活動暨第七屆「台灣青年看武漢 魅力江城隨手拍」活動持續展開，兩岸60名青年一起去黃鶴樓、打卡辛亥革命武昌起義紀念館、湖北省博物館，感受武漢美好風光。

「故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州……」這首《黃鶴樓送孟浩然之廣陵》，曾是台灣同學們必讀教材之一，同時喚醒兩岸青年共同的文化記憶。

「與廣河的同學們一起脫口而出這首詩，真正感受到了兩岸文化同根同源」，從事自媒體工作的台青張婉柔表示，「登上黃鶴樓，從小在詩詞裡讀到過的地標建築出現在眼前，是特別好的體驗。」

▲▼ 2023武漢兩岸青年活動 。（圖／台青提供）

▲ 台青自拍介紹歷史文物 。（圖／台青提供）

這次活動，兩岸青年一起參觀辛亥革命武昌起義紀念館，以及中國十大博物館之一的湖北省博物館，了解荊楚文化的悠久歷史傳承和深厚文化底蘊直擊兩岸青年的心靈。

來自廣河中學的馬秀芳接受採訪時說，「親眼看到曾侯乙編鐘、尊盤、銅鑑缶、編磬這些文物，書本上的歷史好像『活』了過來。 」這是她第一次來武漢，有機會也想來武漢上大學。

兩岸學生一起觀看大陸本土動漫電影《長安三萬里》，體驗武漢地鐵，以及超級便利的手機支付。

本次活動營員、富邦華一銀行武漢分行實習台青也分享感想，「在大陸只需要手機綁定銀行卡，開通移動支付，就可以點外賣、坐公交、地鐵、購物等，生活十分方便。」

來參訪的台灣正生，對於大陸便捷、快速的城市生活給留下深刻印象，他們也表示，有機會向台灣的親人朋友介紹，希望彼此能多點認識，常交流。

▼ 台青體驗武漢電子支付與交通便利的生活 。（圖／台青提供）

▲▼ 2023武漢兩岸青年活動 。（圖／台青提供）

ET快訊
「我兒很乖」　卻醉駕夜飆撞死單親爸
快訊／立委參選人同框郭台銘　黨紀處分出爐
快訊／首件國民法官參審　酒駕撞死單親爸判7年2月
傳承90年　旅遊必吃「戴記扁食」宣布歇業
勞保繳24年「死後1毛錢拿不到」　魔鬼細節曝光！1關鍵多領1
張忠謀重返台積電　全樓爆掌聲高喊「爺爺我愛您」
「旺盛颱風尾」對流爆發！　劇烈降雨熱區出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

自製18禁「H動漫」大賣700萬元！江西「技術哥」遭警方逮捕

陸名校蓋教學樓「缺近3億元」…要學生捐錢！曝光後緊急喊停

陸自研海底地震探測器投用　能捕捉一萬公尺深1／150蚊子聲地震波

慶戰勝節70周年　北韓「怪獸」導彈又亮相　

失業＋景氣差　陸重考生奔向「考研工廠」　

成都世大運開幕式僅100分鐘　美少女化身「小辣椒」領運動員進場

忌妒隔壁店生意太好　男老闆「2度投毒」遭逮

胡錫進「槓上馬保國」眾人敲碗單挑！　拖20多天認慫：對不起

李家超傳被美國禁止出席APEC　港府：應履行東道主責任

體驗武漢生活　兩岸青年同遊黃鶴樓、逛博物館

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

神人手繪逼真零食美甲！　連包裝書法字都細緻還原

「杜蘇芮哪個部落的快回去」　原民無奈喊...網：南島雨族

杜蘇芮颳強風！板橋半小時2起路樹倒　婦人遭砸傷+2車受損

柯基去送洗身上「掛鐵籠」　拆門隊上線！笑翻美容師

鐵棍插爛千萬超跑玻璃　警調監視器：是邱彥翔

自製18禁「H動漫」大賣700萬元！江西「技術哥」遭警方逮捕

陸名校蓋教學樓「缺近3億元」…要學生捐錢！曝光後緊急喊停

陸自研海底地震探測器投用　能捕捉一萬公尺深1／150蚊子聲地震波

慶戰勝節70周年　北韓「怪獸」導彈又亮相　

失業＋景氣差　陸重考生奔向「考研工廠」　

成都世大運開幕式僅100分鐘　美少女化身「小辣椒」領運動員進場

忌妒隔壁店生意太好　男老闆「2度投毒」遭逮

胡錫進「槓上馬保國」眾人敲碗單挑！　拖20多天認慫：對不起

李家超傳被美國禁止出席APEC　港府：應履行東道主責任

體驗武漢生活　兩岸青年同遊黃鶴樓、逛博物館

天津社區下「貓咪雨」15隻接連墜樓！滿地屍體　警消回應讓網氣炸

自製18禁「H動漫」大賣700萬元！江西「技術哥」遭警方逮捕

俄直升機「勾到電線」失控瞬間曝！出團觀光卻墜毀　4人活活燒死

南投街頭警匪追逐　竊賊拒捕還酒駕撞車...被捕猛喊「歹勢」

ATM按鍵沒有「9」！詭異機台曝光　全場一看發抖：根本不敢用

陸網封他「待爆帝」路邊丟菸蒂狗仔全目擊！火速道歉…醜事登熱搜

陸名校蓋教學樓「缺近3億元」…要學生捐錢！曝光後緊急喊停

ㄚ頭掰了吳宗憲公司「自立門戶」！　謝老闆9年疼愛：把我當女兒

甄子丹不藏了！　19歲正妹女兒火辣出道...絕美正面照曝光　

呂美玲喊「請中共照顧基隆人」惹議　國民黨急切割：言行嚴重違反黨章

大陸熱門新聞

離譜婚鬧！伴娘被壓床強掀裙露底褲

仙氣女司機現身！他搭公車巧遇本尊震驚了

新人遭「壓頭拜堂」　雙方像不認識

外送員2次「褲襠拔毛」放餐點

「白頭版」殲-11BG新亮相

30萬抖音正妹私密片遭外流！本人認了報警

少女抽出2公升「乳白血」　把零食當正餐

福建史上第二強！杜蘇芮登陸福建晉江沿海

杜蘇芮10點左右登陸福建！　當地人嚇瘋門窗打木封條

胡錫進對決馬保國…拖20多天認輸：對不起！

香港小紅書玩家錯把粉色鯨魚當海豚 近距離打卡挨批「傷鯨兇手」

忌妒隔壁店生意好　陸男「2度投毒」遭逮

蔣萬安講稿要審核？　陸委會回應

成都世大運開幕式僅100分鐘 美少女化身「小辣椒」領運動員進場

更多熱門

相關新聞

武漢啟動「隨手拍」活動

武漢啟動「隨手拍」活動

2023廣河學生武漢研學活動暨第七屆「台灣青年看武漢 魅力江城隨手拍」活動開營儀式在辛亥革命博物院舉行。不少台青一起參加活動，「跟廣河的學生玩在一起，感覺回到了學生時代，非常開心。」

武漢最後一間家樂福熄燈　民眾：貨架早被堆垃圾

武漢最後一間家樂福熄燈　民眾：貨架早被堆垃圾

武漢台北路通往解放大道　國台辦揭秘背後深意

武漢台北路通往解放大道　國台辦揭秘背後深意

迪士尼有望落戶武漢？上海迪士尼：假新聞

迪士尼有望落戶武漢？上海迪士尼：假新聞

武漢頭號黑道大哥遭逮 從市級勞動模範變成暴力強拆幕後黑手

武漢頭號黑道大哥遭逮 從市級勞動模範變成暴力強拆幕後黑手

關鍵字：

武漢

讀者迴響

熱門新聞

快訊／高雄、台南、屏東、嘉義縣市今緊急停班課

「新女戰神」爆鳳梨疑吸毒拉K！

「金馬影后」林嘉欣宣布離婚

楊紫瓊結婚了！結束19年愛情長跑

陳奕迅老婆急問「台灣手搖飲」推薦　留言刷爆1家

2023台灣10大泡麵排行出爐！「這款」沒上榜網力挺

梅花鹿被偷　颱風天被棄水灘中等死

不斷更新／颱風假懶人包！連江縣宣布上班上課

日氣象廳：新颱卡努「最靠近台灣時」轉強颱

一個人也很好！「單身率最高」星座Top 3

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

福原愛律師驚訝江開記者會　原因曝光

高雄清晨緊急停班課！徹夜決策過程曝

杜蘇芮「瞎混一整天」？氣象粉專解答

杜蘇芮罕見放2天「最長颱風假是它」　網哭：台人的痛

更多

最夯影音

更多
江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度

江宏傑遭斷聯1年「飛日本開記者會」　福原愛「208字聲明」洩官司進度
江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑淚控綁架：不想強制執行！　福原愛5點反擊「刻意撕裂關係」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

江宏傑控福原愛「綁架」斷聯！　日本法院「判決結果出爐」

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

杜蘇芮又偏北恐發國家警報　全台「最猛風雨」一次看！

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

鸚鵡躲角落「突狂笑10分鐘」　姊心裡發毛：被嚇過很多次

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面