武漢「台北路」通往「解放大道」　國台辦揭秘背後深意

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友發現湖北武漢的「台北路」盡頭為「解放大道」，照片曝光後引起廣泛關注。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮在例行記者會上回應稱，「每一條路，都是回家的路。」

6月28日上午，大陸國台辦舉行例行新聞發布會，有記者提問，武漢市一處名為「台北路」和「台北派出所」的地名近期引起討論，有網友發現台北路的盡頭是「解放大道」。另外，大陸多個城市都有以台灣不同縣市命名的街道，台北等城市也有以大陸城市命名的街巷，近年相關話題討論度很高。對此有何評論？





▲武漢「台北路」通往「解放大道」。（圖／翻攝自微博）

發言人朱鳳蓮回應，無論是在大陸還是在台灣，可能兩岸最常見的同名路就是中山街或中山路。一座城市的街巷地名是當地歷史、文化的載體和見證。在台北，大家穿行在成都路、洛陽街、廈門街，在武漢有台北路，青島有高雄路，上海有基隆路，南京有花蓮路。

她表示，不僅如此，過去數百年來一批批先民橫渡海峽移居台灣，在海峽兩岸形成眾多的同名村，比如在台灣有9個泉州、4個安溪、6個海豐，在重慶有26個村鎮與台灣的鄉鎮同名，「正如網友所言，每一條路，都是回家的路。每一個同名村，都是兩岸同根的緣。」

朱鳳蓮說，「這些路、這些村是台灣同胞對大陸的鄉愁，是兩岸同根同源的歷史文化聯結，是兩岸共有的歷史印記。我們期待兩岸網友一起分享這些路、這些村背後的故事，一起發現在大陸的台灣，發現在台灣的大陸。」

據百度百科，台北路位於武漢市江岸區，原名為安定路，1984年改為現名，台北路東南起解放大道，西北至香港路，全長1380公尺。該條道路附近還有台東路、高雄路、苗栗路、香港路、澳門路、雲林街，以及台北派出所、寶島社區、花蓮社區、寶島公園、阿里山飯店、日月潭飯店等。