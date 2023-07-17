武漢最後一間家樂福熄燈　民眾曝：貨架早就被堆滿垃圾

記者林郁婷／綜合報導

武漢最後一間家樂福傳出將停止營業！許多當地民眾發現，漢口城市廣場店內很多貨架都已經空置，不僅沒有補貨，還被丟了各種垃圾，懷疑可能要熄燈，此消息也得到城市廣場工作人員證實。據了解，2022年至2023年，武漢市內的家樂福陸續倒閉，所屬公司也被法院列為限制高消費企業。

《極目新聞》報導，家樂福漢口城市廣場店已於8日停業，作為武漢最後一家家樂福賣場，代表著家樂福正式退出武漢市場。關店前一天就有民眾反映，店內已經沒什麼東西，很多貨架都空了也沒有補新貨，猜測可能即將歇業。

▲武漢最後一間家樂福歇業。（圖／翻攝自極目新聞）



多位當地民眾表示，賣場內到處都能看到成堆的垃圾，卻沒有工作人員清理，只剩2名收銀員負責結帳，冷藏區的冷櫃也全都被斷電，許多區域則是沒有開放，家庭用品區的商品擺放凌亂，像是無人整理的樣子，「裡面東西越來越少了，只想快把購物卡用完」。

收銀員透露，沒有接到可以退購物卡的通知，「現在只能拿來用掉，用卡需要綁定會員賬戶，一個會員賬戶可以使用的購物卡額度上限是500元（人民幣，下同，換算新台幣約2100元）」。

漢口城市廣場VIP客服中心工作人員指出，過去家樂福有2層樓，去年下半年2樓變成「蘇寧易購電器館」，就只剩下3樓一層樓。

據了解，家樂福武漢市場由武漢漢福超市有限公司負責，2022至2023上半年間，武漢已有5間家樂福倒閉。中國大陸專門查詢企業訊息的網站「天眼查」顯示，武漢漢福超市有限公司有多條被執行信息，被執行總金額超過330萬元（約新台幣1392萬元），已被法院列為限制高消費企業。