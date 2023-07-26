國軍抗彈板「非軍規」！　國防部：研發新一代參考美軍ESAPI規範

▲立委王定宇、趙天麟舉行「真實的保護力 VS. 虛偽的安全感」國軍抗彈板問題記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委王定宇、趙天麟26日舉行「真實的保護力 VS. 虛偽的安全感」記者會時表示，現行國軍抗彈板穿的有安全感，卻沒有真實的保護力，目前採購標準是美國執法人員使用的NIJ，並非軍規。對此，國防部表示，軍備局第205廠已於111年5月起，研發新一代抗彈板，將參考美軍ESAPI規範，訂定符合國軍戰鬥需求及體型人因之抗彈背心標準。

王定宇指出，國軍抗彈板的問題並非驗收標準，而是國軍2、30年來採購防彈背心標準是否有問題，國軍採用美國執法人員（指警察）使用的NIJ標準，而不是軍規；實際上，美國軍方在1990年就建立了SAPI標準，2005年採用ESAPI標準，而軍規的標準，幾乎是NIJ頂標的四級，換句話說，NIJ標準不足以在戰場上保護國軍弟兄姊妹的安全，會被打穿，「你驗收沒有問題，合格但不代表合用」。

此外，王定宇表示，目前國軍使用7.62釐米子彈測試抗彈板，藉此模擬中共解放軍AK47步槍的7.62釐米子彈，然而，1997年共軍已全面換裝5.8釐米子彈，全面淘汰7.62釐米的子彈，但因共軍禁止出口配發子彈，因此美國採用最接近其動能的5.56釐米M855鋼芯彈進行測試，「我們台灣有，為什麼不拿這個來測試，你要去拿共軍槍裡一顆都沒有的？」

對此，國防部表示，軍備局第205廠已於111年5月起，研發新一代抗彈板，將參考美軍ESAPI規範，訂定符合國軍戰鬥需求及體型人因之抗彈背心標準，有效強化並提升官兵戰場防護力。

國防部表示，面對嚴峻敵情威脅，歡迎各方提出理性建言、豐沛全民國防能量；國軍也會兼顧戰備需求，發揮最大建軍效益，軍民合力捍衛家園。