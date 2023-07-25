金門漢光霸氣登場！戰車馳騁守橋梁要道　軍迷搶拍留存戰地風采

▲金門漢光演習今年將金門大橋列入保衛重點。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

漢光演習今（25）日下午2時也在金門登場，金防部實兵推演敵軍運用登陸及空中機降方式進犯金門烈嶼，並意圖封控重要往來要道，將去年開通的「金門大橋」做為這次演習的重點背景，有軍事迷民眾則興奮地前來觀看拍照，不僅是想看看國軍平時訓練成果，也想藉機將金門的戰地風情保留在記憶當中。

今（25）日下午2時，金門這次的漢光演習將去年剛開通的金門大橋列入操演範圍，由於如港口、機場、橋梁等，都是戰爭中兵家必爭之地，用在糧食、武器的補給上是不可或缺，金防部實兵推演敵軍運用登陸及空中機降，並意圖封控金門聯外要道，阻礙地區兵力轉用與補給作業，隨即由金防部烈嶼地區守備部隊，以砲兵火力崁制敵軍增援，並由機甲部隊快速機動至敵登陸區域實施火力掃蕩，圍殲進犯之敵，確保重要防護目標之安全。

此次演練過程編組假想敵部隊，結合戰場景況，以驗證平時訓練成果，國軍全副武裝、荷槍實彈，任何細節都馬虎不得，震撼的氛圍也吸引了對戰地風光相當有興趣的軍事迷來拍照，表示期待看到國軍精彩且紮實的訓練成果，尤其是現今國軍越來越少、金門的軍事風氣相比以前已減少許多，也是想藉由這機會，將記憶中的戰地風情、軍事雄風繼續保存在心中。