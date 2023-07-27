杜蘇芮颳強風！板橋半小時2起路樹倒　婦人遭砸傷+2車受損

記者陳以昇／新北報導

中度颱風杜蘇芮外圍環流籠罩台灣，新北市也刮起強風，板橋區在半小時就發生2起路樹倒塌事件，2部汽車受損，及1名婦人被樹枝砸中肩頸擦挫傷，經救護人員包紮後自行離去，區公所及台電獲報也到場處理，幸好2起事故沒有造成重大傷亡。

▲婦人被路樹砸傷（紅圈） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，因颱風外圍環流影響，新北市板橋區刮起強風，27日中午12時許，文化路2段、文聖街口，一名婦人行經時，剛好被吹落的路樹樹枝打中，造成她肩頸擦挫傷，救護人員到場替她包紮治療後，婦人不願就醫自行離去。

▼婦人被路樹砸傷，現場樹枝佔滿人行道 。（圖／記者陳以昇翻攝）

不到半小時，介壽公園的路樹直接被吹倒，停在旁邊的2部汽車被砸中，造成板金毀損，消防人員到場利用工具切除樹幹，區公所經建課通知公園管理處前來協助，台電人員也派員處理被吹落的電線。

海山警分局為了防止其他用路人發生危險，在2處現場用交通錐及連桿封閉現場，並提醒板橋居民，颱風外圍環流強風，行經路樹區域，盡量快步離開，避免危險，消防局表示，截至27日下午2時，EOC受理77件災情，以路樹倒塌44件、電力中斷15件為最多，並無發生重大災情。

▼板橋介壽公園路樹被強風吹倒，砸毀2部汽車 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）