孕婦帶3孩搭自強號「霸佔6位子」　暴走狂嗆：小孩躺著比較舒服

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者賴文萱攝）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人搭火車想要舒服一點，會選擇買對號座。一名女網友透露，前陣子要從台北到高雄，就提前買好自強號的車票，結果上車後卻發現有一名孕婦在位置附近大吵大鬧，要求其他人讓位給自己，還佔走6個位子，讓她相當無言，「我買票憑什麼要給妳？」旅遊心情大受影響。

原PO在Dcard發文表示，前陣子要搭車到高雄，結果一上自強號就發現自己的位子附近有人在吵架，因為有位孕婦帶著3個孩子上車，結果只買了一張非對號座的票，還霸佔著位子，並怒斥其他買票的人沒有愛心和同情心，「年輕人站一下又沒什麼關係，孕婦很累」，不斷情緒勒索。

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最傻眼的是孕婦和小孩足足佔了6個位子，原因是小孩還小，躺著比較舒服，孕婦甚至說都是因為他們把票買光，所以自己才買不到。其他人聽到這番言論完全不能接受，於是雙方吵了起來，其中一人要求找列車長處理，結果孕婦還大暴走，不斷大哭大鬧，說「如果我站在車門口出事，你們所有人都要負責」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pexels）



最後孕婦在台中站下車，還不斷對著車廂的人大罵，「你們都是沒愛心的混蛋」，原PO聽到後無言表示，「明明就是孕婦自己的問題，我買票憑什麼要給妳？」她也認為台鐵應該要解決這種事情的發生，「遇上真的很煩，旅遊的心情也大受影響」。

不少人看到後紛紛表示，「最壞的身教，希望她孩子不要學」、「就是有這種老鼠屎，這種教育真的很失敗」、「沒買票可以，但就不佔位啊，一個人帶3個小孩、無座位票還佔6個位置？無恥到笑出來欸」、「可以理解孕婦的辛苦，但不要情勒有座位票的人應該讓位，我愛心不會用在這種不尊重別人的人身上的」、「知道自己懷孕還帶小孩又不買坐票？這擺明就是來乞討當乞丐的」。

也有人建議，「她已經違規乘車了，即使她小孩符合台鐵免費兒童票規定也不能佔座位，要佔座位就要買票，這種人跟她吵沒有用，下次直接找列車長」、「一律叫列車長來處理就好了」、「太嘴，找站長來處理她」、「直接找列車長，不要讓這種把別人的愛心當隨便的人，毀掉有愛心的價值」。