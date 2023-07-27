杜蘇芮走好慢！明5縣市「仍達颱風假標準」　最新風雨預測出爐

▲颱風杜蘇芮移動速度慢。（圖／臉書專頁／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風杜蘇芮暴風圈正籠罩台灣本島陸地，東部、南部首當其衝，風雨從現在起至明日清晨最劇烈，離島的金門風雨還會持續到更晚。不過由於颱風移動速度較慢，可能要到明日中午暴風圈才會脫離台灣本島，氣象局表示，明早南高屏、澎湖、金門的風力預測仍有達到颱風假標準，雨量預測部分則是接近標準。

氣象局預報員黃恩鴻表示，根據目前預估到明日早上八點的風力預測，南高屏、恆春半島、金門、澎湖都仍有十級強陣風，達到颱風假的風力標準。雨量方面，南部平地今日下午到明日下午降雨預測為100到200毫米左右，接近標準，尚未達到颱風假標準。

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黃恩鴻表示，後續氣象局會再更新風雨預測，至於是否繼續放颱風假，則由地方政府視情況決定。

▲24小時總雨量預測。（圖／氣象局）※點圖放大

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，杜蘇芮在過去三小時短暫停滯後，又往北方移動20多公里，移動速度相當緩慢，受到中央山脈阻擋，必須颱風位置、角度適合，才會出現有感風雨。明日上午八點暴風圈依然籠罩金門、澎湖、高雄、台南、嘉義、中部縣市，預計要接近中午暴風圈才會脫離台灣本島。

依天然災害停止上班及上課作業辦法規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。



▲▼未來三階段風力預測。（圖／氣象局）※點圖放大

▲▼未來三階段風力預測。（圖／氣象局）※點圖放大