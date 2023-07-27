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游淑慧明生日藉韓國瑜許願　本尊暖回：一起實現三個願望

▲▼游淑慧出席國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜目前選情低迷，黨內出現雜音，身為台北市議員同時也是立委參選人的游淑慧也直言，「被黨內的一些殺伐氛圍嚇到了。」她27日再度在臉書發文表示，明天是她的生日，她的第一個願望就是希望前高雄市長韓國瑜日前在全代會許的願望全實現，韓國瑜本人也在底下暖心回應，「淑慧加油！生日快樂！一起實現三個願望！」

游淑慧日前在臉書發文說道，自己沒有被民進黨嚇倒過，即便他們喊殺喊告，她也沒有因此禁言龜縮，「但我卻被如今黨內的一些殺伐氛圍嚇到了」，表示自己會謹言慎行、低調做人，覺得非常尷尬和無奈。她也大嘆，她想做對的事，所以參與政治，與腐化的民進黨誓不兩立，沒有派系、沒有盤算，只想單單純純、乾乾淨淨的，努力走這條路，怎麼也這麼難。

游淑慧今日再度發文指出，全代會後，她就跟韓國瑜說，她7月28日生日的願望，第一個願望就是希望韓市長的三個願望都實現，第二個願望是希望大家對這次選舉有共榮共辱感，不要再踩來踩去，而第三個願望要保密。她強調，「我用一個願望換實現韓市長的三個願望，我相信有數百萬人也都願意用自己一個願望，換實現這三個願望。」

此文一出，韓國瑜就在底下暖心回應，「淑慧加油！生日快樂！一起實現三個願望！」游淑慧也回覆「盼集氣事成」，吸引許多網友按讚打氣。

▲▼韓國瑜在游淑慧臉書貼文底下留言。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

▲韓國瑜在游淑慧臉書貼文底下留言。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

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