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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍中評委建請「韓國瑜放不分區第一」　藍委：邊緣位置催票效果更佳

▲▼國民黨全代會 韓國瑜 盧秀燕 侯友宜合體。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨全代會韓國瑜、侯友宜、盧秀燕。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨昨召開中央評議委員會（中評會），據悉中評委邱復生建請黨中央，將前高雄市長韓國瑜列入不分區立委第一。對此，國民黨立委陳玉珍25日受訪時表示，韓國瑜能力毋庸置疑，但放在第一名催票效果比較差，放在邊緣效果可能會比較好。

國民黨全代會在板橋體育場正式提名侯友宜角逐2024總統大選，韓國瑜不計前嫌答應出席，侯則在大門口熱情迎接，只見兩人緊緊相擁，讓藍軍看到團結契機。為了延續這股團結氣氛，國民黨召開中評會時，據悉中評委邱復生提議，建請黨中央將韓國瑜列入不分區立委第一，與侯友宜相互拉抬、攜手打贏明年總統及立委大選。

對於有中評委提議韓國瑜放不分區第一，陳玉珍表示，如果對選票來講，韓國瑜應該放在可以催票的地方，他過去擔任立委，能力各方面都毋庸置疑、又有號召力，為選舉考量，應該思考放哪個位置可以催動國民黨選票，放在第一名催票效果比較差，放在邊緣效果可能會比較好。

挺侯大老、中評委劉盛良表示，韓國瑜如果自己有意願進到不分區立委名單，「當然很好」，因為有助於展現團結、幫助勝選。至於韓國瑜不分區名次適宜在前面一點還是後面一點，劉說，只要韓答應都好。劉強調，不用太前，也不用太後，只要韓答應都好。

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