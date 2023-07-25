韓國瑜喊話下架貪腐政府　綠黨團揭國際排名：是在諷刺國民黨？

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨高雄市前市長韓國瑜及總統參選人侯友宜日前抨擊「民進黨貪汙腐敗、謀財害命」，對此，民進黨團25日回應，根據德國國際透明組織統計，台灣在清廉與透明的程度的排名在往上。而歷年來因為觸犯到選罷法和政治獻金法最多的就是國民黨，「不曉得韓國瑜提到這件事情，是在諷刺國民黨還是怎樣？」

對於韓國瑜喊話，民進黨立委蔡適應表示，政府透明、廉潔與否不是用嘴巴講講，要用事實基礎做比較，根據德國國際透明組織統計，台灣在清廉與透明的程度的排名在往上。

蔡適應指出，前總統馬英九任內，在德國透明組織所做的全球廉潔指數排36、35名，到蔡政府這幾年排28、25名，可以看出蔡政府比起國民黨政府，廉潔指數更受人民信賴，不曉得韓國瑜提到這件事情，是在諷刺國民黨還是怎樣？

民進黨團幹事長劉世芳表示，這個組織是G20智庫成員之一，且每年都有清廉指數調查，有做相關數據搜集、訪問跟客觀評估，若有政治人物說蔡政府貪污，可以提出具體實證，若法務部跟檢警調沒有做好的話，再請他們回應，否則這樣影射的方式、只提出一個概念就要人說清楚，不是正辦。

民進黨團書記長莊瑞雄指出，蔡政府執政7年多期間，民眾對我們有更高的檢驗，但也沒看到有中央政務官因貪污罪起訴，民眾對清廉的要求，這是民進黨持續要努力的，賴清德民調穩定領先，支持者不會滿意的，要持續加溫、突破，目標就是過半，上次蔡英文57％，期待賴清德也能突破。

對於韓國瑜喊話，劉世芳表示，民主時代不管是行政單位或是民意代表都有不同的監督機制，包含政治獻金法以及選罷法等等，歷年來因為觸犯到選罷法到底是哪個黨居多？就是國民黨。

劉世芳指出，政黨連帶處罰金額也是國民黨最多，這個黨的重要領導人說要下架貪腐政府，迴力鏢是應該回到國民黨，不管是廉政署或是選罷法規範部分，都是國民黨居多。